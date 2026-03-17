Ma Magyarország Kormánya a magyarok kormánya – videó

Elsöprő sikert aratott Orbán Viktor Kaposváron – óriási tömeg hallgatta a miniszterelnök beszédét

Elkötelezettséget ígért Orbán Viktor a kaposvári fórumán. A kormányfő arról beszélt, hogy a kabinet ugyan követhet el hibákat, de szerinte egyértelmű, hogy a magyar emberek oldalán áll.
A miniszterelnök úgy fogalmazott, hogy nem állítja: a jelenlegi kormány hibátlan lenne.

Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke országjárásának kaposvári állomásán 2026. március 16-án
Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda

Én nem akarom azt mondani önöknek, hogy a mostani kormány hibátlan, szívesen mondanám, de mindannyian tudjuk, hogy ez nem így van. Aki dolgozik, az hibázik is

– mondta Orbán Viktor.

Hozzátette ugyanakkor, hogy szerinte Magyarországnak olyan kormánya van, amely teljes szívvel a magyar emberek mellett áll.

Olyan kormánya van Magyarországnak, amely önök mellett és csak önök mellett és teljes szívvel áll Magyarország mellett

– fogalmazott.

A miniszterelnök arról is beszélt, hogy a kormány képes megvédeni az elmúlt évek eredményeit.

Szerinte a kabinet feladata az, hogy megóvja az országot és azokat az intézkedéseket, amelyek az elmúlt időszakban születtek.

A kaposvári fórumról készült videót közösségi oldalán osztotta Szentkirályi Alexandra is.

„A magyarok kormánya”

Szentkirályi Alexandra a felvételhez azt írta: ma Magyarország kormánya a magyarok kormánya, és azon dolgoznak, hogy ez a választások után is így maradjon.

Bejegyzésében úgy fogalmazott, hogy szerinte a kormányt továbbra is a magyar embereknek kell megválasztaniuk, nem pedig külső szereplőknek.

Orbán Viktor a kaposvári fórum után folytatja országjárását, a program szerint a következő állomás Eger lesz.

 

