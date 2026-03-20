magyar katonák

Hazatértek a magyar katonák Bagdadból

Épségben tértek haza a magyar katonák Irakból, miután a NATO a romló biztonsági helyzet miatt felfüggesztette bagdadi misszióját. A magyar katonák Irakból történő kivonása gyorsan és szervezetten zajlott, a szövetségesekkel szoros együttműködésben. A honvédség művelete sikeresen zárult, minden katona sértetlenül érkezett meg Kecskemétre.
Épségben és sértetlenül megérkeztek Kecskemétre a NATO iraki tanácsadó és kiképző missziójában szolgáló magyar katonák, akiket más nemzetek katonáival együtt azután vontak ki Bagdadból, hogy az Észak-atlanti Szerződés Szervezete meghatározatlan időre felfüggesztette a küldetést a biztonsági helyzet kiéleződése miatt - jelentette be a Honvéd Vezérkar főnöke csütörtökön.

Magyar katonák Irakból történő kivonása után érkeznek haza Kecskemétre a NATO-misszió felfüggesztését követően.
Magyar katonák Irakból történő kivonása után érkeznek haza Kecskemétre a NATO-misszió felfüggesztését követően.

Dr. Böröndi Gábor vezérezredes közölte, hogy a katonák Irakból történő szállítását a NATO saját szervezésben tervezte és végezte, Törökországból pedig a magyar légierő gépe hozta őket haza.  

A NATO-misszióban részt vevő tagállamok közösen és egyhangúlag döntöttek úgy, hogy gyakorlatilag teljes egészében kivonják a Bagdadban állomásozó többszáz katonát, mert a rendkívül veszélyessé vált biztonsági helyzetben nem tudják ellátni feladataikat. A kivonás ideiglenes, a helyzet javulásával a katonák visszatérhetnek Bagdadba. 

A Honvéd Vezérkar főnöke kiemelte: a kivonásról hozott politikai döntést katonai oldalról gyorsan, szervezetten és a szövetségesekkel szoros együttműködésben hajtotta végre a honvédség. A kivonási műveletek gyors és sikeres megvalósítását több alakulat fegyelmezett, pontos és jól begyakorolt együttműködése tette lehetővé.


