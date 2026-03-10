Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Szánalmasan kevesen voltak Magyar Péter bonyhádi fórumán – fotó

Olvasta?

Újabb háború törhet ki? Ez az ország azt fontolgatja, hogy megtámadja Oroszországot

ukrán aranykonvoj

Újabb sokkoló fejlemény az ukrán aranykonvoj kapcsán – Magyar Péterhez is köze van

1 órája
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Különös egybeesésre hívta fel a figyelmet Deák Dániel politikai elemző. Magyar Péter korábban többször is arról beszélt, hogy legalább 20 milliárd forintra van szüksége egy választási kampányhoz, a magyar hatóságok most pedig érdekes módon egy pont ekkora nagyságrendű ukrán pénzszállítmányt foglaltak le.
Link másolása
Vágólapra másolva!
ukrán aranykonvojkampányköltésMagyar Péter

Deák Dániel politikai elemző a közösségi oldalán arra hívja fel a figyelmet, hogy egy érdekes egybeesés újabb kérdéseket vetett fel Magyar Péter pártjának kampányköltései és a lefoglalt ukrán pénzszállítmány ügye kapcsán.

Az ukrán készpénzszállítmányok vajon Magyar Péter pártja érdekében jártak Magyarországon?
Magyar Péter korábban többször is arról beszélt, hogy legalább 20 milliárd forintra van szüksége egy választási kampányhoz, a magyar hatóságok most pedig érdekes módon egy pont ekkora nagyságrendű ukrán pénzszállítmányt foglaltak le. Fotó: Facebook.com/ Magyarország Kormánya

Az ukrán készpénzszállítmányok vajon Magyar Péter pártja érdekében jártak Magyarországon?

Az elemző felidézte, hogy Magyar Péter az elmúlt években többször beszélt arról, hogy a Tisza Pártnak legalább 20 milliárd forintra van szüksége a 2026-os választási kampányhoz.

A videóban több korábbi megszólalás is elhangzik Magyar Pétertől. Az ellenzéki politikus egy alkalommal úgy fogalmazott:

Kb. 20 milliárd forintra lenne szükség.”

Egy másik megszólalásában pedig azt mondta:

Legalább 20 milliárd forintra lesz szükségünk, hogyha valóban fel akarjuk venni a versenyt. Országgyűlési választásnál 10, de inkább 20 milliárd forint az, amit kampánytanácsadók szoktak mondani, hogy annyi kell.”

Deák Dániel szerint ezek fényében különösen figyelemre méltó, hogy a magyar hatóságok nemrég egy több tízmilliárd forint értékű ukrán pénzszállítmányt állítottak meg.

Meglehetősen érdekes, hogy az ukránok pont Magyarországon keresztül furikáznak több tízmilliárd forintnyi készpénzt”

- mondta az elemző, aki felvetette azt is, hogy a szállítmány útvonala sem feltétlenül tűnik logikusnak:

Hiába lenne jóval rövidebb az útvonal más országon keresztül, ők mégis Magyarországot választották. Jogosan merül fel a kérdés, hogy ezek az ukrán készpénzszállítmányok vajon Magyarországon is megállnak?”

Deák Dániel emlékeztetett arra is, hogy a Tisza Párt politikusai többször is nyíltan kiálltak Ukrajna támogatása mellett. Az elemző szerint a párt európai parlamenti képviselői például ukrán zászlós pólóban jelentek meg az Európai Parlamentben ami egyértelműen azt jelzi, hogy a Tisza és Ukrajna nagyon szoros kapcsolatban áll egymással.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!