Újabb sokkoló fejlemény az ukrán aranykonvoj kapcsán – Magyar Péterhez is köze van

Deák Dániel politikai elemző a közösségi oldalán arra hívja fel a figyelmet, hogy egy érdekes egybeesés újabb kérdéseket vetett fel Magyar Péter pártjának kampányköltései és a lefoglalt ukrán pénzszállítmány ügye kapcsán.

Magyar Péter korábban többször is arról beszélt, hogy legalább 20 milliárd forintra van szüksége egy választási kampányhoz, a magyar hatóságok most pedig érdekes módon egy pont ekkora nagyságrendű ukrán pénzszállítmányt foglaltak le. Fotó: Facebook.com/ Magyarország Kormánya

Az ukrán készpénzszállítmányok vajon Magyar Péter pártja érdekében jártak Magyarországon?

Az elemző felidézte, hogy Magyar Péter az elmúlt években többször beszélt arról, hogy a Tisza Pártnak legalább 20 milliárd forintra van szüksége a 2026-os választási kampányhoz.

A videóban több korábbi megszólalás is elhangzik Magyar Pétertől. Az ellenzéki politikus egy alkalommal úgy fogalmazott:

Kb. 20 milliárd forintra lenne szükség.”

Egy másik megszólalásában pedig azt mondta:

Legalább 20 milliárd forintra lesz szükségünk, hogyha valóban fel akarjuk venni a versenyt. Országgyűlési választásnál 10, de inkább 20 milliárd forint az, amit kampánytanácsadók szoktak mondani, hogy annyi kell.”

Deák Dániel szerint ezek fényében különösen figyelemre méltó, hogy a magyar hatóságok nemrég egy több tízmilliárd forint értékű ukrán pénzszállítmányt állítottak meg.

Meglehetősen érdekes, hogy az ukránok pont Magyarországon keresztül furikáznak több tízmilliárd forintnyi készpénzt”

- mondta az elemző, aki felvetette azt is, hogy a szállítmány útvonala sem feltétlenül tűnik logikusnak:

Hiába lenne jóval rövidebb az útvonal más országon keresztül, ők mégis Magyarországot választották. Jogosan merül fel a kérdés, hogy ezek az ukrán készpénzszállítmányok vajon Magyarországon is megállnak?”

Deák Dániel emlékeztetett arra is, hogy a Tisza Párt politikusai többször is nyíltan kiálltak Ukrajna támogatása mellett. Az elemző szerint a párt európai parlamenti képviselői például ukrán zászlós pólóban jelentek meg az Európai Parlamentben ami egyértelműen azt jelzi, hogy a Tisza és Ukrajna nagyon szoros kapcsolatban áll egymással.