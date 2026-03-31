Magyar Péterék átalakítanák a MOL-t? Már a tiszás szakértő is beszélt a tervezett változásokról

A Tűzfalcsoport arról ír, hogy Holoda Attila a “bukhat a védett üzemanyagár” alcímet viselő TV műsorban megerősítette, hogy a tiszás vezetői körökben komolyan téma az olajvállalat átszervezésének kérdése.
A tiszás energetikai szakértő is megerősítette, hogy Kapitány Istvánék a MOL átalakításán gondolkodnak
A TV13 műsorában részletesen foglalkoztak Holoda Attila, a Tisza Párt„energiaszakértője” és a műsorvezetők Bolgár György, illetve Bánó András a magyar olajvállalat jövőjével, feltűnően hosszan fejtegetve a MOL értéket és belső strukturális és vagyoni viszonyait, előtte pedig lényegében hosszasan azt boncolgatva, hogy az olcsó orosz olajról való leválás hogyan valósulhatna meg.
Bolgár a beszélgetés egy pontján felvetette, hogy például Tarr Zoltán alelnök (aki szerinte nem ért hozzá), de inkább a Shell globális alelnöki székből a Tisza Pártba ejtőernyőzött Kapitány István azon gondolkozik, hogyan lehetne a MOL-hoz érdemben hozzányúlni. Erre Holoda megerősítette, hogy amikor van egy kormányváltás nem véletlenül vetítik előre a Tisza említett politikusai, hogy gondolkodnak ezen.