Brüsszeli akció részének tekinti Magyar Pétert egy holland véleményvezér

A friss videós bejegyzésében Wynants arról beszél, hogy egy magas rangú EU-tisztviselő titokban összeesküvést szőtt a magyar kormány megdöntésére. Benedek Márton, az Európai Migrációs Szolgálat koordinátora projektjavaslatot írt 2019-ben is arról, hogy állandó koordinációs fórumot fejlesszenek ki az Orbán-rezsim elleni ellenállás szervezésére – írta a Tűzfalcsoport hétfőn. Magyar Péter lehet a brüsszeli akció terméke.
A holland influenszer szerint a terv egyszerű volt:
- hozzák össze az ellenzéki pártokat, szakszervezeteket és NGO-kat egy mozgalomba,
- regisztráljanak nonprofit szervezeteket Magyarországról a műveletekhez,
- és biztosítsanak pénzügyi eszközöket Ausztriában a tevékenységükre.
A videóbejegyzésből az is kiderül, írja a Tűzfalcsoport, hogy a terv végrehajtásaként szervezzenek tüntetéseket, információs és mozgósítási kampányt, és végül – ez szó szerint szerepel a dokumentumban
– fejlesszenek ki egy árnyékkormányt, amely átveheti a hatalmat.
Magyar Péter egyszer csak felbukkan a semmiből
Az influenszer arra is rámutatott: a javaslatot benyújtották George Soros Nyílt Társadalom Alapítványának, amely csak 2021-ben majd 9 millió dollárt pumpált Magyarországra, aztán
2024-ben Magyar Péter hirtelen felbukkan a semmiből: egy ismeretlen figura, aki hónapokon belül a fő ellenzéki vezetővé válik, és mindenben megfelel az EU-nak.
A tűzfalcsoport felhívta a figyelmet arra is, hogy Wynants szerint
ugyanezt tették Romániában, és tervezték ugyanezt tenni Magyarországon is, de nem sikerült. Az a véleménye, hogy az EU rendkívül korrupt, és még ma fel kellene számolni
– áll a Tűzfalcsoport írása végén.