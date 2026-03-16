A friss videós bejegyzésében Wynants arról beszél, hogy egy magas rangú EU-tisztviselő titokban összeesküvést szőtt a magyar kormány megdöntésére. Benedek Márton, az Európai Migrációs Szolgálat koordinátora projektjavaslatot írt 2019-ben is arról, hogy állandó koordinációs fórumot fejlesszenek ki az Orbán-rezsim elleni ellenállás szervezésére – írta a Tűzfalcsoport hétfőn. Magyar Péter lehet a brüsszeli akció terméke.

Brüsszeli akció részének tekinti Magyar Pétert egy holland véleményvezér

A holland influenszer szerint a terv egyszerű volt:

hozzák össze az ellenzéki pártokat, szakszervezeteket és NGO-kat egy mozgalomba,

regisztráljanak nonprofit szervezeteket Magyarországról a műveletekhez,

és biztosítsanak pénzügyi eszközöket Ausztriában a tevékenységükre.

A videóbejegyzésből az is kiderül, írja a Tűzfalcsoport, hogy a terv végrehajtásaként szervezzenek tüntetéseket, információs és mozgósítási kampányt, és végül – ez szó szerint szerepel a dokumentumban

– fejlesszenek ki egy árnyékkormányt, amely átveheti a hatalmat.

Magyar Péter egyszer csak felbukkan a semmiből

Az influenszer arra is rámutatott: a javaslatot benyújtották George Soros Nyílt Társadalom Alapítványának, amely csak 2021-ben majd 9 millió dollárt pumpált Magyarországra, aztán

2024-ben Magyar Péter hirtelen felbukkan a semmiből: egy ismeretlen figura, aki hónapokon belül a fő ellenzéki vezetővé válik, és mindenben megfelel az EU-nak.

A tűzfalcsoport felhívta a figyelmet arra is, hogy Wynants szerint

ugyanezt tették Romániában, és tervezték ugyanezt tenni Magyarországon is, de nem sikerült. Az a véleménye, hogy az EU rendkívül korrupt, és még ma fel kellene számolni

– áll a Tűzfalcsoport írása végén.