Magyar Péter volt embere atomcsapást mért a Tiszára: piaci ár, új adó, privatizáció – ezt akarják velünk tenni

„Sokaknak elegük van a Tiszában abból, hogy az újonnan érkezettek már most úgy viselkednek, mint akiknek kezében van a korlátlan hatalom. Befújta hozzám a szél Kapitány István csapatának legújabb anyagát. A valóságot persze most is elhallgatnák. Amire készülnek, arról a Tisza szavazói semmit sem tudnak. Éppen az ilyenek miatt lett elegem a Tisza Pártból” – írta Csercsa Balázs hétfőn a Facebook-oldalán.
Ez a Tisza terve: védett ár helyett jön az energiafüggetlenségi adó
A korábbi szakpolitikus által közzétett dokumentum szerint
a Tisza Párt választási győzelme esetén azonnal kivezetné a benzin védett árát, a csökkentett rezsiár helyett pedig – elképzeléseik szerint – piaci árat kell bevezetni.
A Mol százhalombattai olajfinomítóját át kell állítani (az orosz Ural típusú nyersolajról Brent olajra), és az ennek költségeire fedezetet biztosító új energiafüggetlenségi adót kell bevezetni.
Ez az új adónem a lakossági megtakarításokat terhelné 1-1,5 százalékos adóval.
Közben a Tisza a Magyar Villamos Művek (MVM) privatizációját is elő akarja készíteni, emellett az állam kezébe visszavehető Mol-részvényeket is újraértékesítené. A párt kommunikációjában pedig mindezt a Fidesz–KDNP-kormány „elhibázott energiapolitikájára” akarják fogni.