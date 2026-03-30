Magyar Péter volt embere atomcsapást mért a Tiszára: piaci ár, új adó, privatizáció – ezt akarják velünk tenni

„Sokaknak elegük van a Tiszában abból, hogy az újonnan érkezettek már most úgy viselkednek, mint akiknek kezében van a korlátlan hatalom. Befújta hozzám a szél Kapitány István csapatának legújabb anyagát. A valóságot persze most is elhallgatnák. Amire készülnek, arról a Tisza szavazói semmit sem tudnak. Éppen az ilyenek miatt lett elegem a Tisza Pártból” – írta Csercsa Balázs hétfőn a Facebook-oldalán.

Kapitány István, a Tisza Párt gazdaságfejlesztési és energetikai vezetője beszédet mond a párt országjárásán Székesfehérváron, 2026. március 11-én (Fotó: MTI/Illyés Tibor)

Ez a Tisza terve: védett ár helyett jön az energiafüggetlenségi adó

A korábbi szakpolitikus által közzétett dokumentum szerint

a Tisza Párt választási győzelme esetén azonnal kivezetné a benzin védett árát, a csökkentett rezsiár helyett pedig – elképzeléseik szerint – piaci árat kell bevezetni.

A Mol százhalombattai olajfinomítóját át kell állítani (az orosz Ural típusú nyersolajról Brent olajra), és az ennek költségeire fedezetet biztosító új energiafüggetlenségi adót kell bevezetni.