Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 689,7 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -94,7 Ft / Gázolaj piaci ár: 784 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -169 Ft

Tisza-adó

Magyar Péter volt embere atomcsapást mért a Tiszára: piaci ár, új adó, privatizáció – ezt akarják velünk tenni

16 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Csercsa Balázs, a Tisza Pártból januárban kilépett szakpolitikus a Facebook-oldalán publikálta a Tisza energiaátállási tervét, ami az orosz energia végleges kivezetéséről és a brüsszeli energiapolitikára való átállásról szól. Ebből kiderül: a Tiszánál azt tervezik, hogy a választás után azonnal le kell válni az orosz energiáról, ki kell vezetni a benzin védett árát, a csökkentett rezsiár helyett pedig piaci árat kell bevezetni.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Tisza-adóTisza Pártorosz olajCsercsa BalázsVálasztás 2026rezsicsökkentés

„Sokaknak elegük van a Tiszában abból, hogy az újonnan érkezettek már most úgy viselkednek, mint akiknek kezében van a korlátlan hatalom. Befújta hozzám a szél Kapitány István csapatának legújabb anyagát. A valóságot persze most is elhallgatnák. Amire készülnek, arról a Tisza szavazói semmit sem tudnak. Éppen az ilyenek miatt lett elegem a Tisza Pártból” – írta Csercsa Balázs hétfőn a Facebook-oldalán.

Kapitány István, a Tisza Párt gazdaságfejlesztési és energetikai vezetője beszédet mond a párt országjárása keretében tartott székesfehérvári fórumon 2026. március 11-én. MTI/Illyés Tibor
Kapitány István, a Tisza Párt gazdaságfejlesztési és energetikai vezetője beszédet mond a párt országjárásán Székesfehérváron, 2026. március 11-én (Fotó: MTI/Illyés Tibor)

Ez a Tisza terve: védett ár helyett jön az energiafüggetlenségi adó

A korábbi szakpolitikus által közzétett dokumentum szerint 

a Tisza Párt választási győzelme esetén azonnal kivezetné a benzin védett árát, a csökkentett rezsiár helyett pedig – elképzeléseik szerint – piaci árat kell bevezetni. 

A Mol százhalombattai olajfinomítóját át kell állítani (az orosz Ural típusú nyersolajról Brent olajra), és az ennek költségeire fedezetet biztosító új energiafüggetlenségi adót kell bevezetni. 

Ez az új adónem a lakossági megtakarításokat terhelné 1-1,5 százalékos adóval. 

Kapitány István szereti az ötcsillagos szállodákat, de nem szereti a védett üzemanyagárat

Közben a Tisza a Magyar Villamos Művek (MVM) privatizációját is elő akarja készíteni, emellett az állam kezébe visszavehető Mol-részvényeket is újraértékesítené. A párt kommunikációjában pedig mindezt a Fidesz–KDNP-kormány „elhibázott energiapolitikájára” akarják fogni.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!