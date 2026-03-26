Minden, amit eddig Magyar Péter drogbotrányáról tudni lehet

Március 23-án tovább fonódtak a szálak a drogos bulival kapcsolatban; újabb hangfelvételel került nyilvánosságra, amelyen a Tisza Párt alelnöke, Radnai Márk évődve beszélget Vogel Evelinnel, Magyar Péter volt barátnőjével. A beszélgetésben Radnai arról diskurál, hogy „be kéne LSD-zni”, és kérdezi, hogy a legutóbbi élmény milyen volt. A felvétel még 2024-ben készült, nem sokkal az után, hogy Magyar Péter egy VII. kerületi apartmanban Vogel Evelinnel töltötte az éjszakát egy tálcányi fehér por társaságában.

Magyar Péter és Radnai Márk (Forrás: Facebook/Magyar Péter)

A hangfelvételek alapján Magyar Péter hazudik

A felvételen felidézik egy korábbi közös drogos élményt is, és

Radnai azt firtatja, hogy a „LOCK-os buli utáni sztori” szándékos volt-e – Vogel Evelin erre csak annyit válaszol: „azt az élet hozta úgy”.

A beszélgetésből egyértelműen kiderül, hogy Magyar Péter 2024-es magyarázkodása a fehér poros tálcás fotóról és az ominózus éjszakáról (amikor elismerte, hogy ott járt, szexelt Vogel Evelinnel, és észlelt drogokra utaló tárgyakat) nem felel meg a valóságnak – a Tisza-körök már akkor tudták, hogy Vogel hangfelvételt készített az estéről, és valószínűleg valaki más a képet is.

Radnai láthatóan aggódik, hogy Vogel felvett-e mindent, és előre megjósolja, hogy Magyar majd ki fog jönni valami magyarázattal. A most kiszivárgott anyag azért különösen érdekes, mert idén februárban, a botrány kirobbanásakor Magyar Péter „megható” nyilatkozatban állította, hogy titkosszolgálati módszerek és oroszok áldozata lett – a hangfelvétel azonban azt mutatja, hogy a saját belső köre már 2024-ben tisztában volt a részletekkel.

A hanganyagot a Vissza a mederbe nevű Facebook-oldal tette közzé, amely korábban már több hasonló felvételt hozott nyilvánosságra Radnai Márk és Vogel Evelin beszélgetéseiről. A felvételen nem derül ki egyértelműen, hogy Radnai pontosan kikre gondolt a közös drogozással kapcsolatban.

Feljelentések is születtek az ügyben

Ismeretlen személy feljelentést tett a Budapesti Rendőr-főkapitányságon az oldal miatt. A rendőrség kiegészítő információkat kért a bejelentőtől. Ezen kívül Tényi István is feljelentést tett a Fővárosi Nyomozó Ügyészségen kábítószer-birtoklás gyanújával, kizárólag Magyar Péter saját vallomása alapján (nem az oldal tartalma miatt). Az ügy február 13-án érkezett az ügyészségre, majd a rendőrség kiemelt bűnügyekkel foglalkozó főosztályára került. Néhány héttel később a helyzet tovább eszkalálódott:

március 13-án a rendőrség nyomozást indított kábítószer birtoklása gyanújával Magyar Péterék másfél évvel ezelőtti házibulijával kapcsolatban.

Egyre megdöbbentőbb részletek derültek ki a drogbotrányról

Radnai Márk, a Tisza Párt alelnöke azt nyilatkozta az üggyel kapcsolatban, hogy nincs rejtegetnivalója, a szobát nem is ismeri, de hallott már róla, hogy „valamilyen homoszexuális kapcsolattal akarják hírbe hozni”. Emellett többekben felmerült az is, hogy vajon mi lehet a videón, ha Magyar Péter egyetlen kép után ennyi mindent beismer? Tovább rontja a pártelnök hitelességét, hogy csupán másfél hónappal az ominózus este előtt

Magyar Péter, a frissen megválasztott EP-képviselő az Ötkert nevű szórakozóhelyen fiatal lányok szoknyája alatt csúszott-mászott ittas állapotban.

Az eset után megígérte, hogy nem fordul elő többé ilyesmi; ez az ígéret másfél hónapig tartott ki, míg a miniszterelnökségre pályázó politikus el nem “csábult.” A híres lakásba egyébként a Lock nevű szórakozóhelyről érkeztek, ahol egy zárt körű tiszás rendezvényt tartottak. A honlapon időközben az alábbira frissült a felirat:

MAGYAR PÉTER: „Az asztalon alkohol és kábítószer kinézetű anyag volt. Én az asztalon levő dolgokhoz nem nyúltam…” BIZTOS?

Érdekes részlet az is, hogy

egy nagyobb társaság drogos buliján a tálca kábítószert éppen annak a személynek az ágya mellett tartják, aki váltig állítja, hogy nem fogyasztott belőle, és nem egy közösségi térben.

Minél több apró részlet látott napvilágot, annál nehezebb lett elhinni azt, hogy Magyar Péter mindössze tudomásul vette a kábítószer jelenlétét a lakásban, de közelebbi ismeretségbe nem került vele.