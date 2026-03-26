Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 687,8 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -92,8 Ft / Gázolaj piaci ár: 781,3 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -166,3 Ft

Magyar Péter

„Vittek be »kólát« és szívtak, az biztos!” – újabb felvétel került elő Magyar Péterék drogbulijáról

1 órája
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Egyre több jel utal arra, hogy Magyar Péter hazudik. Korábban Radnai Márk és Vogel Evelin egymást kölcsönösen lehallgatós beszélgetéséből derült ki, hogy a Tisza vezetői már 2024-ben tudták, hogy Vogel hangfelvételt készített az augusztusi bulit követő este, és valószínűleg valaki más pedig videót is. A fehér poros drogbuli házigazdája most telefonos videón tálalt ki a részletekről.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Magyar Pétervideóhangfelvételdrogbotrány

Egy (egyelőre) ismeretlen férfi beszél a Vissza a mederbe Facebook-oldalon közzétett telefonos videón, aki elmondása szerint részt vett Magyar Péter és Vogel Evelin elhíresült fehér poros bulijában 2024 augusztusában.

Magyar Péter látványosan kizökkent a szerepéből, amikor a drogbotrányával kapcsolatban kapott kérdéseket.
Magyar Péter látványosan kizökkent a szerepéből, amikor a drogbotrányával kapcsolatban kapott kérdéseket (Forrás: radnaimark.hu)

A Facebook-oldalon megjegyzésben az is olvasható, hogy

a videóban szereplő férfi az az ember, akire azt mondta Magyar Péter, hogy nem ismeri, amikor bement a lakásba, de előrebocsátotta, hogy közös kép is van aznap estéről (még a buliból), ahol egy asztalnál ültek.

A házigazda Magyar Péterről: „Vittek be kólát és szívtak, az biztos”

A „kóla” a drogos szlengben kokaint jelent – amit Magyar Péter úgy fogalmazott meg, hogy „kábítószer kinézetű anyag” –, így próbálják adott esetben titkolni is, hogy milyen szerről beszélnek. A lakást Magyar Péter, Radnai Márk és Vogel Evelin rendelkezésére bocsátó férfi szerint augusztus 2-án hajnalban "többen érkeztek", és

„egy vörös ukrán csaj” kivételével mindenkit néven nevezett a videóban szereplő férfi.

A házigazda azt is elmondja:

„leültek, volt, ami volt, bekéredzkedtek a szobába”, majd „tányérra ráhúzták” és „vittek be kólát és szívtak, az biztos”.

A videót közzétevő oldalon azt is hozzáteszik, lehet, hogy Magyar Péter és a videón szereplő férfi közös képét is közzéteszik.

Emlékezetes, március 23-án tovább fonódtak a szálak a drogos bulival kapcsolatban; akkor került egy újabb hangfelvétel nyilvánosságra, amelyen a Tisza Párt alelnöke, Radnai Márk évődve beszélget Vogel Evelinnel, Magyar Péter volt barátnőjével. A beszélgetésben Radnai arról diskurál, hogy

„be kéne LSD-zni”, és kérdezi, hogy a legutóbbi élmény milyen volt. A felvétel még 2024-ben készült,

nem sokkal azután, hogy Magyar Péter egy VII. kerületi apartmanban Vogel Evelinnel töltötte az éjszakát egy tálcányi fehér por társaságában.

A hangfelvételek alapján Magyar Péter hazudik

A felvételen felidéznek egy korábbi közös drogos élményt is, és

Radnai azt firtatja, hogy a „LOCK-os buli utáni sztori” szándékos volt-e – Vogel Evelin erre csak annyit válaszol: „azt az élet hozta úgy”.

A beszélgetésből egyértelműen kiderül, hogy

Magyar Péter 2024-es magyarázkodása a fehér poros tálcás fotóról és az ominózus éjszakáról (amikor elismerte, hogy ott járt, szexelt Vogel Evelinnel és észlelt drogokra utaló tárgyakat) nem felel meg a valóságnak.

A Tisza-körök már akkor tudták, hogy Vogel hangfelvételt készített az estéről, és valószínűleg valaki más képet is.

A kiszivárgott anyag azért különösen érdekes, mert idén februárban, a botrány kirobbanásakor

Magyar Péter „megható” nyilatkozatban állította, hogy titkosszolgálati módszerek és oroszok áldozata lett – a hangfelvétel azonban azt mutatja, hogy a saját belső köre már 2024-ben tisztában volt a részletekkel.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!