„Vittek be »kólát« és szívtak, az biztos!” – újabb felvétel került elő Magyar Péterék drogbulijáról

Egy (egyelőre) ismeretlen férfi beszél a Vissza a mederbe Facebook-oldalon közzétett telefonos videón, aki elmondása szerint részt vett Magyar Péter és Vogel Evelin elhíresült fehér poros bulijában 2024 augusztusában.

Magyar Péter látványosan kizökkent a szerepéből, amikor a drogbotrányával kapcsolatban kapott kérdéseket (Forrás: radnaimark.hu)

A Facebook-oldalon megjegyzésben az is olvasható, hogy

a videóban szereplő férfi az az ember, akire azt mondta Magyar Péter, hogy nem ismeri, amikor bement a lakásba, de előrebocsátotta, hogy közös kép is van aznap estéről (még a buliból), ahol egy asztalnál ültek.

A házigazda Magyar Péterről: „Vittek be kólát és szívtak, az biztos”

A „kóla” a drogos szlengben kokaint jelent – amit Magyar Péter úgy fogalmazott meg, hogy „kábítószer kinézetű anyag” –, így próbálják adott esetben titkolni is, hogy milyen szerről beszélnek. A lakást Magyar Péter, Radnai Márk és Vogel Evelin rendelkezésére bocsátó férfi szerint augusztus 2-án hajnalban "többen érkeztek", és

„egy vörös ukrán csaj” kivételével mindenkit néven nevezett a videóban szereplő férfi.

A házigazda azt is elmondja:

„leültek, volt, ami volt, bekéredzkedtek a szobába”, majd „tányérra ráhúzták” és „vittek be kólát és szívtak, az biztos”.

A videót közzétevő oldalon azt is hozzáteszik, lehet, hogy Magyar Péter és a videón szereplő férfi közös képét is közzéteszik.

Emlékezetes, március 23-án tovább fonódtak a szálak a drogos bulival kapcsolatban; akkor került egy újabb hangfelvétel nyilvánosságra, amelyen a Tisza Párt alelnöke, Radnai Márk évődve beszélget Vogel Evelinnel, Magyar Péter volt barátnőjével. A beszélgetésben Radnai arról diskurál, hogy

„be kéne LSD-zni”, és kérdezi, hogy a legutóbbi élmény milyen volt. A felvétel még 2024-ben készült,

nem sokkal azután, hogy Magyar Péter egy VII. kerületi apartmanban Vogel Evelinnel töltötte az éjszakát egy tálcányi fehér por társaságában.

A hangfelvételek alapján Magyar Péter hazudik

A felvételen felidéznek egy korábbi közös drogos élményt is, és

Radnai azt firtatja, hogy a „LOCK-os buli utáni sztori” szándékos volt-e – Vogel Evelin erre csak annyit válaszol: „azt az élet hozta úgy”.

A beszélgetésből egyértelműen kiderül, hogy