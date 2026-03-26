„Vittek be »kólát« és szívtak, az biztos!” – újabb felvétel került elő Magyar Péterék drogbulijáról

Egy (egyelőre) ismeretlen férfi beszél a Vissza a mederbe Facebook-oldalon közzétett telefonos videón, aki elmondása szerint részt vett Magyar Péter és Vogel Evelin elhíresült fehér poros bulijában 2024 augusztusában.
A Facebook-oldalon megjegyzésben az is olvasható, hogy
a videóban szereplő férfi az az ember, akire azt mondta Magyar Péter, hogy nem ismeri, amikor bement a lakásba, de előrebocsátotta, hogy közös kép is van aznap estéről (még a buliból), ahol egy asztalnál ültek.
A házigazda Magyar Péterről: „Vittek be kólát és szívtak, az biztos”
A „kóla” a drogos szlengben kokaint jelent – amit Magyar Péter úgy fogalmazott meg, hogy „kábítószer kinézetű anyag” –, így próbálják adott esetben titkolni is, hogy milyen szerről beszélnek. A lakást Magyar Péter, Radnai Márk és Vogel Evelin rendelkezésére bocsátó férfi szerint augusztus 2-án hajnalban "többen érkeztek", és
„egy vörös ukrán csaj” kivételével mindenkit néven nevezett a videóban szereplő férfi.
A házigazda azt is elmondja:
„leültek, volt, ami volt, bekéredzkedtek a szobába”, majd „tányérra ráhúzták” és „vittek be kólát és szívtak, az biztos”.
A videót közzétevő oldalon azt is hozzáteszik, lehet, hogy Magyar Péter és a videón szereplő férfi közös képét is közzéteszik.
Emlékezetes, március 23-án tovább fonódtak a szálak a drogos bulival kapcsolatban; akkor került egy újabb hangfelvétel nyilvánosságra, amelyen a Tisza Párt alelnöke, Radnai Márk évődve beszélget Vogel Evelinnel, Magyar Péter volt barátnőjével. A beszélgetésben Radnai arról diskurál, hogy
„be kéne LSD-zni”, és kérdezi, hogy a legutóbbi élmény milyen volt. A felvétel még 2024-ben készült,
nem sokkal azután, hogy Magyar Péter egy VII. kerületi apartmanban Vogel Evelinnel töltötte az éjszakát egy tálcányi fehér por társaságában.
A hangfelvételek alapján Magyar Péter hazudik
A felvételen felidéznek egy korábbi közös drogos élményt is, és
Radnai azt firtatja, hogy a „LOCK-os buli utáni sztori” szándékos volt-e – Vogel Evelin erre csak annyit válaszol: „azt az élet hozta úgy”.
A beszélgetésből egyértelműen kiderül, hogy
Magyar Péter 2024-es magyarázkodása a fehér poros tálcás fotóról és az ominózus éjszakáról (amikor elismerte, hogy ott járt, szexelt Vogel Evelinnel és észlelt drogokra utaló tárgyakat) nem felel meg a valóságnak.
A Tisza-körök már akkor tudták, hogy Vogel hangfelvételt készített az estéről, és valószínűleg valaki más képet is.
A kiszivárgott anyag azért különösen érdekes, mert idén februárban, a botrány kirobbanásakor
Magyar Péter „megható” nyilatkozatban állította, hogy titkosszolgálati módszerek és oroszok áldozata lett – a hangfelvétel azonban azt mutatja, hogy a saját belső köre már 2024-ben tisztában volt a részletekkel.