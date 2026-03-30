Kocsis Máté: Még mindig lóg egy rendes drogteszttel Magyar Péter

Miután belém is belém kötött Magyar Péter most én is elmentem, nem egy bécsi sumák műhelylaborba, hanem a SOTE-ra, erre kijelölt helyre, ahova egyébként a bíróságok, rendőrség is küldi hivatalos eljárásban a pácienseket – mondta el Kocsis Máté rövid videóbejegyzésében azzal kapcsolatban, hogy Magyar Péter még mindig tartozik egy valódi drogteszttel, amit ő viszont elkészíttetett.
„Úgyhogy innen is csókoltatom Magyar Pétert, és az lenne a legjobb, hogyha ő is nem egy sumák külföldi, előre lebeszélt sufniba menne, hanem eljönne ide a megbízható, magyar bíróságok által használt SOTE Orvostani Intézetébe is" – mondta el Kocsis Máté rövid videóbejegyzésében hétfőn azzal kapcsolatban, hogy ő valódi drogteszten volt, míg Magyar Péter csak ismét villantott egy kamu videót.
Megjött az eredmény, 210 anyagra szűrtek rá, mindegyik negatív lett Kocsisnál.
