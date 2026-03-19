Csúnyán leszerepelt Magyar Péter embere

Ahogy az Origón már beszámoltunk róla, nem ő volt az egyetlen tiszás jelölt, aki szánalmas produkcióval rukkolt elő a közelmúltban, de Judák Zsolt előadása kifejezetten kínosra sikeredett.

Botrányosra sikeredett beszéde után Judák bár elnézést kért mindazoktól közösségi oldalán, akiket megbántott, a hozzászólások alapján ez sokakat nem hatott meg – számolt be róla a Mandiner is.

A Magyar Péter kifigurázásáról ismert Manöken Istenkirály is megjelent többek között a kommentszekcióban, és azt írta Judáknak:

Csodálatos hivatás a kertészet, sok sikert hozzá, mert ezzel a performansszal Ön nem maradhat politikus, még jelölt sem. Bízom benne, hogy a miniszterelnök megteszi a jogi lépéseket. A fideszesek nevében bármilyen párt szimpatizánsakánt elnézést kérnék. Köszönjük a Szeretetországot! Ide vezet a két évi konstans hergelés, nagyon szomorú!”

Egy másik hozzászóló pedig azt kérdezte a tiszás jelölttől, hogyha a saját bevallása szerint is ennyire tapasztalatlan, akkor mi a garancia arra, hogy nem fog folyamatosan hibázni. Majd azzal folytatta,

én már nem hiszek ebben az egészben!” (...) Egyre csak azt bizonyítják országszerte, hogy tapasztalatlanok, nem véletlenül nem szólalhatnak meg a sajtónak.”

Egy másik Tisza-szimpatizáns arra hívta fel a figyelmet, hogy

nagyon kellene a változás, de ha ilyen képviselőkkel akarjuk ezt megvalósítani, akkor ebből nem lesz semmi. Amikor már itt vagyunk a hajrában, nagy csalódás ezt látni.”

De volt olyan hozzászóló is, aki már-már szomorúan állapította meg, hogy ezzel a húzással a tiszás politikusjelölt

a rendszerváltás utolsó lehetőségét is eljátszotta.”

A lelkesedés csökkenését az is mutatja, hogy az „áradjon a Tisza” felkiáltásra már a szimpatizánsoktól is olyan reakciók érkeznek, hogy „ez inkább már szárad”.

De akadt olyan is, aki csak annyit fűzött hozzá a videóban látottakhoz, hogy Judák