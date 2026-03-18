Magyar Péterék rengeteget költenek, de honnan kapják a pénzt?

Hamarosan feloldhatják a titkosítását annak a titkosszolgálati dokumentumnak, amely azt bizonyíthatja, hogy jelentős ukrán pénz áramlik a Tisza Párthoz. A jelentésről Orbán Viktor miniszterelnök beszélt az ATV-nek adott interjújában, Lázár János miniszter pedig arról tett említést, hogy folyamatban van a dokumentum feloldásának vizsgálata.

Hatósági akció során feltartóztatott pénzszállító járművek – a hatalmas készpénzszállítmány miatt ismét felmerült a guruló dollárok botránya és a külföldi finanszírozás gyanúja a magyar politikában Fotó: Csudai Sándor

Nem ez lenne az első eset, hogy a magyar baloldalt külföldi pénzekből próbálják hatalomra juttatni. A legutóbbi országgyűlési választások alkalmával, 2022-ben ugyanis pontosan ez történt. Akkor Márki-Zay Péter volt az egyesült ellenzék miniszterelnök-jelöltje és éppen ő maga árulta el egy interjúban, hogy még a választás után is érkeztek a mozgalmához támogatások a tengerentúlról. Az ügyben nemzetbiztonsági vizsgálat indult, amely kiderítette: az Action for Democracy nevű amerikai szervezet és egy svájci alapítvány nagyjából négymilliárd forintnak megfelelő összeget utalt a hazai baloldalnak.

A guruló dollárok egy része Márki-Zay politikai szervezeténél, a Mindenki Magyarországa Mozgalomnál kötött ki, de nem maradt ott, hanem szinte egészében továbbvándorolt a Bajnai Gordon nevével fémjelzett DatAdathoz. Ez a cégcsoport intézte ugyanis a baloldal kampányának érdemi részét. Bajnaiékhoz emellett közvetlenül is érkeztek pénzek a tengerentúlról, ahogy jócskán jutott a guruló dollárokból a baloldali revolvermédiához is.

A baloldalhoz befutott négymilliárd forint eredete máig nem tisztázott maradéktalanul, annyi derült ki, hogy a pénz nagyobb részt Soros György köreitől érkezhetett. A finanszírozási helyzeten sokban módosított Donald Trump megválasztása: a régi-új amerikai elnök ugyanis 2025 elején elzárta azokat a kormányzati csapokat, amelyek Európába juttattak amerikai pénzeket azért, hogy befolyásolják az ottani belpolitikai folyamatokat. A Magyar Nemzet egy órás dokumentumfilmben dolgozta fel a USAID-ügyet, vagyis azt, hogy az Egyesült Államok Nemzetközi Fejlesztési Ügynöksége a Soros-hálózattal és Brüsszel kiegészülve miként próbálta súlyos összegekkel átalakítani a magyar politikai viszonyokat. Kiderült, ki és mennyit kapott.