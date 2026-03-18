Magyar Péterék rengeteget költenek, de honnan kapják a pénzt?

Hamarosan feloldhatják a titkosítását annak a titkosszolgálati dokumentumnak, amely azt bizonyíthatja, hogy jelentős ukrán pénz áramlik a Tisza Párthoz. A jelentésről Orbán Viktor miniszterelnök beszélt az ATV-nek adott interjújában, Lázár János miniszter pedig arról tett említést, hogy folyamatban van a dokumentum feloldásának vizsgálata.
Nem ez lenne az első eset, hogy a magyar baloldalt külföldi pénzekből próbálják hatalomra juttatni. A legutóbbi országgyűlési választások alkalmával, 2022-ben ugyanis pontosan ez történt. Akkor Márki-Zay Péter volt az egyesült ellenzék miniszterelnök-jelöltje és éppen ő maga árulta el egy interjúban, hogy még a választás után is érkeztek a mozgalmához támogatások a tengerentúlról. Az ügyben nemzetbiztonsági vizsgálat indult, amely kiderítette: az Action for Democracy nevű amerikai szervezet és egy svájci alapítvány nagyjából négymilliárd forintnak megfelelő összeget utalt a hazai baloldalnak.
A guruló dollárok egy része Márki-Zay politikai szervezeténél, a Mindenki Magyarországa Mozgalomnál kötött ki, de nem maradt ott, hanem szinte egészében továbbvándorolt a Bajnai Gordon nevével fémjelzett DatAdathoz. Ez a cégcsoport intézte ugyanis a baloldal kampányának érdemi részét. Bajnaiékhoz emellett közvetlenül is érkeztek pénzek a tengerentúlról, ahogy jócskán jutott a guruló dollárokból a baloldali revolvermédiához is.
A baloldalhoz befutott négymilliárd forint eredete máig nem tisztázott maradéktalanul, annyi derült ki, hogy a pénz nagyobb részt Soros György köreitől érkezhetett. A finanszírozási helyzeten sokban módosított Donald Trump megválasztása: a régi-új amerikai elnök ugyanis 2025 elején elzárta azokat a kormányzati csapokat, amelyek Európába juttattak amerikai pénzeket azért, hogy befolyásolják az ottani belpolitikai folyamatokat. A Magyar Nemzet egy órás dokumentumfilmben dolgozta fel a USAID-ügyet, vagyis azt, hogy az Egyesült Államok Nemzetközi Fejlesztési Ügynöksége a Soros-hálózattal és Brüsszel kiegészülve miként próbálta súlyos összegekkel átalakítani a magyar politikai viszonyokat. Kiderült, ki és mennyit kapott.
Trump hatalomra kerülésével azonban csak átalakult a külföldi finanszírozás, nem szűnt meg. Az amerikai források helyére ugyanis Brüsszel igyekezett belépni, a hamarosan nyilvánossá váló dokumentum pedig arra adhat választ, hogy megjelentek-e a magyar ellenzék, közelebbről Magyar Péterék mögött az ukránok is.
Ez nem lenne meglepő, a jelenlegi ukrán vezetésnek ugyanis jól felfogott érdeke a magyarországi kormányváltás. Az Orbán-kormány nem támogatja sem az orosz–ukrán-háború folytatását, sem Ukrajna uniós csatlakozását. Ez értelemszerűen nem tetszik Zelenszkij elnöknek, sem az ukránok mellett teljes mellszélességgel kiálló, Ursula von der Leyen vezette Európai Bizottságnak. Kijev és Brüsszel tehát a magyar kormányváltás ügyében is egymásra talált, érdekeik ebből a szempontból is azonosak.
Emellett több jel is arra utal: az ukránok már működésbe is léptek. Tavaly derült fény arra, hogy az ukránok fejleszthették ki azt a telefonos alkalmazást, a Tisza Világot, amelyet Magyar Péterék a választási mozgósításhoz akartak felhasználni. Azonban durva adatszivárgás történt, az applikációból kétszázezer magyar adata jutott ki a világhálóra, és került minden bizonnyal Ukrajnába.
Ez, a telefonos applikáció ügye azonban csak a kezdőlépés lehetett. Idén, január végén az ukránok elzárták a Barátság kőolajvezetéket, azon Magyarország most sem kap orosz olajat. Az ukránok orosz támadás következtében bekövetkezett műszaki hibára hivatkozva blokkolják hazánk olajellátását, ugyanakkor tulajdonképpen már elismerték: politikai döntés áll a lépés hátterében. Mégpedig az, hogy ha Magyarország nem kap olajat, drágul az üzemanyag és azzal költségesebbek lesznek a mindennapok, ami megingathatja a kormány támogatottságát. Könnyebben nyerhet az ellenzék, Magyar Péter pártja.
Ilyen előzmények után jutottunk el március 5-éig, amikor az adóhatóság a terrorelhárítás közreműködésével feltartóztatott két ukrán pénzszállító járművet. A páncélautók Ausztriából Ukrajnába tartottak, rakterükben negyvenmillió dollárral, harmincötmillió euróval és kilenc kilogramm arannyal. Vagyis nagyjából harmincmilliárd forintnyi vagyonnal. A NAV pénzmosás gyanújával nyomoz, a vizsgálat pedig arra is kiterjed, hogy a pénz vagy az arany egy részét felhasználták volna-e Magyarországon, és juthatott-e, vagy korábbi szállítások során jutott-e belőle bűnszervezetekhez, terrorcsoportokhoz vagy akár politikai szerveződésekhez. Merthogy nem ez volt az első ukrán pénz- és aranyszállítmány, ami idén keresztül haladt az országon. Egy ukrán újságírónő a lefoglalt pénzzel kapcsolatban mindenesetre arról írt, hogy az irdatlan vagyont Volodimir Zelenszkij számára szállították, méghozzá azzal a céllal, hogy azt a magyarországi választásokba való beavatkozásra fordítsák. Nyilván a Tisza Párt érdekében.
Itt kell kitérni arra, hogy Magyar Péteréknél meglepően sok a pénz. Bár a Tisza vezére rendszerint arról beszél, hogy magánadományokból fizetik számláikat, hogy a párt rendezvényei és Magyar EP-választások előtti országjárása a piaci viszonyokat figyelembe véve több száz millió forintba kerülhetett. Azóta pedig folytatódott a pénzszórás, csak a mostani március 15-i Tisza-rendezvény félmilliárd forintot vihetett el, miközben megjelentek az országban Magyar Péterék plakátjai. Egyelőre nem tudni, miből van minderre fedezet.
Annyi biztos, hogy korábban Márki-Zay Péter – és a pénzügyekkel szintén megbukó Karácsony Gergely is – mikroadományokra hivatkozott, akárcsak most Magyar Péter. A 2022-es választásnál már kiderült a külföldi finanszírozás, kérdés, most milyen információk látnak napvilágot.