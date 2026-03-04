Magyar Péter hallgat az olajblokádról – saját tábora sürgeti az állásfoglalást

Egyre több kritikus hozzászólás jelenik meg Magyar Péter közösségi oldalán. A Magyar Péter vezette Tisza Párt támogatóinak egy része szerint az olajszállítás körüli vita már nem pusztán diplomáciai kérdés, hanem az ország energiabiztonságát érintő probléma. Többen úgy fogalmaznak, ilyen helyzetben nem hallgatni kellene, hanem világos álláspontot kellene képviselni A Tisza vezetőjének – írja a Mandiner.

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke és EP-képviselője az Európai Néppárt (EPP) elnökével, Manfred Weberrel tartott sajtótájékoztatóján Strasbourgban 2024. október 9-én (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)

Fotó: Bodnár Boglárka / MTI Fotószerkesztõség

A bírálók szerint Zelenszkij politikája, különösen az olajszállítás blokkolása, egyértelmű nyomásgyakorlásnak tekinthető. A hozzászólók közül többen azt várják, hogy Magyar Péter határolódjon el az ukrán Zelenszkijtől. Felidézik azt is, hogy a Tisza Párt képviselői korábban ukrán zászlós pólóban üléseztek az Európai Parlamentben.

Ha Ukrajna valóban olajblokád alá veszi Magyarországot, az már nem diplomáciai vita, hanem nyílt nyomásgyakorlás.

Akadt olyan támogató is, aki hibának nevezte, hogy a pártelnök többször Ukrajnába utazott, és kapcsolatot ápolt az ottani politikai szereplőkkel.

