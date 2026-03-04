Magyar Péter hallgat az olajblokádról – saját tábora sürgeti az állásfoglalást

Hírlevél
Egyre több kritikus hang jelent meg az ellenzéki oldalon az ukrán olajszállítás körüli feszültség miatt. Magyar Péter támogatóinak egy része szerint az olajblokád kérdése már túlmutat a diplomáciai vitán, és egyértelmű, világos állásfoglalást igényelne.
Egyre több kritikus hozzászólás jelenik meg Magyar Péter közösségi oldalán. A Magyar Péter vezette Tisza Párt támogatóinak egy része szerint az olajszállítás körüli vita már nem pusztán diplomáciai kérdés, hanem az ország energiabiztonságát érintő probléma. Többen úgy fogalmaznak, ilyen helyzetben nem hallgatni kellene, hanem világos álláspontot kellene képviselni A Tisza vezetőjének – írja a Mandiner.

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke és EP-képviselője az Európai Néppárt (EPP) elnökével, Manfred Weberrel közösen tartott sajtótájékoztatóján Strasbourgban 2024. október 9-én. MTI/Bodnár Boglárka
Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke és EP-képviselője az Európai Néppárt (EPP) elnökével, Manfred Weberrel tartott sajtótájékoztatóján Strasbourgban 2024. október 9-én (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)
Fotó: Bodnár Boglárka / MTI Fotószerkesztõség

A bírálók szerint Zelenszkij politikája, különösen az olajszállítás blokkolása, egyértelmű nyomásgyakorlásnak tekinthető. A hozzászólók közül többen azt várják, hogy Magyar Péter határolódjon el az ukrán Zelenszkijtől. Felidézik azt is, hogy a Tisza Párt képviselői korábban ukrán zászlós pólóban üléseztek az Európai Parlamentben. 

Ha Ukrajna valóban olajblokád alá veszi Magyarországot, az már nem diplomáciai vita, hanem nyílt nyomásgyakorlás.

 

 

Akadt olyan támogató is, aki hibának nevezte, hogy a pártelnök többször Ukrajnába utazott, és kapcsolatot ápolt az ottani politikai szereplőkkel. 

A teljes cikket ide kattintva érhetik el.

Mint ismert, Január 27-e óta nem érkezik kőolaj a Magyarország és Szlovákia, illetve a régió ellátásában kulcsfontosságú útvonalon, a Barátság vezetéken. Bár korábban, néhány éve történt egy súlyos, az ellátásbiztonságra szintén alapvető hatást gyakorló incidens a vezetéken, a mostani, egy hónapja tartó időszak a leghosszabb egybefüggően, amikor nem áramlik nyersolaj a Barátság vezetéken. A korábbi incidens, bár egészen más természetű volt, milliárdos károkat okozott a régióban. A mostani leállás végszámláját még nem látjuk, de a helyzet komoly.

 

 

