Magyar Péter hanyatlása – saját szavazói közt is megosztóvá válhatott a Tisza Párt elnöke

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Egy sajtóértesülés szerint érdemben csökkenhetett Magyar Péter népszerűsége az elmúlt hónapokban. A Tisza Párt elnöke miniszterelnöki vitával fordítana a trendeken.
Magyar PéterTisza PártVálasztás 2026Orbán Viktor

Több mint tíz százalékkal csökkenhetett azok aránya a teljes népességben, akik Magyar Pétert látnák szívesen a miniszterelnöki székben egy, a pártvezetéshez eljutott közvélemény-kutatás alapján. Az adatok szerint miközben a Tisza Párt támogatottsága számottevő maradt, Magyar Péter személye a saját táboron belül is megosztóbbá válhatott.

Dunaújváros, 2026. február 28.Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke beszédet mond a párt országjárása keretében tartott kampányrendezvényen Dunaújvárosban 2026. február 28-án.MTI/Máthé Zoltán
Magyar Péter (Fotó: Máthé Zoltán / MTI Fotószerkesztőség)

A Magyar Nemzet arról írt, hogy a pártelnök korábbi témáihoz nyúlt vissza, és ismét napirendre vette az MNB-ügyet, valamint a miniszterelnöki vita kérdését. A lap értelmezése szerint már az is javíthatná Magyar Péter pozícióját, ha egy műsorban szerepelhetne Orbán Viktorral, a vita napirenden tartása pedig kommunikációs eszközként is szolgálhat.

Így relativizálja a háborút a Tisza Párt

 

A miniszterelnöki vita kérdése hónapok óta visszatérő eleme a politikai diskurzusnak. Orbán Viktor korábban úgy fogalmazott: 

fizetett bábemberekkel nem vitatkozik, és ha vitája van, akkor azokkal áll le, akik szerinte finanszírozzák Magyar Pétert.

A teljes cikket ide kattintva érhetik el.

