Magyar Péter hanyatlása – saját szavazói közt is megosztóvá válhatott a Tisza Párt elnöke

Több mint tíz százalékkal csökkenhetett azok aránya a teljes népességben, akik Magyar Pétert látnák szívesen a miniszterelnöki székben egy, a pártvezetéshez eljutott közvélemény-kutatás alapján. Az adatok szerint miközben a Tisza Párt támogatottsága számottevő maradt, Magyar Péter személye a saját táboron belül is megosztóbbá válhatott.

Magyar Péter (Fotó: Máthé Zoltán / MTI Fotószerkesztőség)

A Magyar Nemzet arról írt, hogy a pártelnök korábbi témáihoz nyúlt vissza, és ismét napirendre vette az MNB-ügyet, valamint a miniszterelnöki vita kérdését. A lap értelmezése szerint már az is javíthatná Magyar Péter pozícióját, ha egy műsorban szerepelhetne Orbán Viktorral, a vita napirenden tartása pedig kommunikációs eszközként is szolgálhat.