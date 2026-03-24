A Magyar Péterhez köthető hazaárulási botrány ukrán szála is előkerült – mutatjuk!

Az ukrán titkosszolgálat beavatkozott a moldovai és a román választásba, és beavatkozik a magyarba is, erről beszélgetett az egyik legismertebb, Zelenszkijt támogató ukrán youtuber egy litván diplomatával – írta az Ellenpont kedden a Magyar Péterhez köthető hazaárulási botránnyal kapcsolatban.
A youtuber, Janina Szokolova azon kesergett, hogy az Ukrán Biztonsági Szolgálat nem korábban aktivizálta magát Magyarországon.
Szavaiból az is következik, hogy az ukrán titkosszolgálat jelenleg műveleteket hajthat végre Magyarország területén
– teszik hozzá, rámutatva:
Szokolova kijelentései különösen azért érdekesek, mert éppen tegnap robbant ki a Magyar Péter-féle hazaárulási botrány: kiderült, hogy a Tisza Párt egy magyar ellenzéki újságírón keresztül összejátszik a külföldi titkosszolgálatokkal.
Ezek szerint az egyik Zelenszkij titkosszolgálata
– állapítják meg.
Magyar Péter politikustársa kapcsolatban állt az „újságíróval”
Mint korábban megírtuk, egy hangfelvétel igazolja, komoly titkosszolgálati akció zajlik Magyarország külügyminisztere, Szijjártó Péter ellen. A külföldről finanszírozott Direkt36 és a VSquare újságírója kapcsolatban áll külföldi titkosszolgálatokkal. Panyi Szabolcs megadta Szijjártó Péter külügyminiszter telefonszámát egy európai uniós tagállam titkosszolgálatának, amelynek így lehetősége nyílt megfigyelnie a magyar külügyminiszter telefonbeszélgetéseit.
Az ügyben Orbán Anita neve is felmerült, akit a Tisza Párt külügyminiszter-jelöltjeként emlegetnek. A hanganyag alapján az újságíró arról beszél, hogy kapcsolatban áll a politikussal, és szakmai kérdésekben is segíti.
Átfogó vizsgálat jön a titkosszolgálati lehallgatási ügyben
Az ügyben Orbán Viktor vizsgálatot rendelt el.
Egy kormánytag lehallgatása súlyos támadás Magyarország ellen. Utasítottam az igazságügyi minisztert, hogy a Szijjártó Péter lehallgatásával kapcsolatos információkat haladéktalanul vizsgálja ki”
– írta a kormányfő. Orbán Viktor szerint mindez azért annyira megdöbbentő, mert a Tisza Párt tudtával és érdekében történt. Úgy véli, mindez túl van minden határon.