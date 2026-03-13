Hazugsággal és vádaskodással készül Magyar Péter a nemzeti ünnepre

Magyar Péter még az ország egyik legfontosabb nemzeti ünnepét is hazugságok és vádaskodások hálójába szövi. A nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár közösségi oldalán igazította útba a Tisza elnökét az ünnepség és a Békemenet kapcsán.

Még a nemzeti ünnepet sem tiszteli Magyar Péter (Fotó: Havran Zoltán)

Magyar Péternek még a nemzeti ünnep sem szent

Még el sem kezdődött, de Magyar Péter már most jó nagy hazugságokkal megy neki a nemzeti ünnepnek”

– írta Facebook-bejegyzésében Kovács Zoltán államtitkár, és úgy fogalmazott: a Tisza Párt elnöke ezúttal is össze-vissza beszél, amikor azt állítja, hogy Budapest teljes belvárosára katonai légtérzárat rendeltek el március 15-ére. A valóság ezzel szemben az, hogy a korlátozás – a korábbi évekhez hasonlóan –

kizárólag a Kossuth tér környezetére vonatkozik a központi ünnepség idején.

Hozzátette, hogy a szabályok betartása mellett bárki, így a Tisza Párt is drónozhat. A légtérkorlátozás minden nemzeti ünnepségen megszokott biztonsági intézkedés, amely a résztvevők zavartalan és biztonságos ünneplését szolgálja.