Amit Magyar Péterék tesznek, az a nemzeti érdek elárulása!

Az izraeli-iráni konfliktus miatt kilőttek az energiaárak, az olajpiac újra viharos. Hollik István szerint Magyar Péter ebben a helyzetben is a Barátság vezeték végleges lezárását támogatja, ami szerinte a nemzeti érdek feladása.
Magyar Péter, Választás 2026, Barátság kőolajvezeték, Hollik István, energiapiac

Az energiapiac forrong, az izraeli-iráni konfliktus nyomán kilőttek az árak, az LNG-termelés akadozik, miközben a nyugati és az orosz kőolaj közötti árkülönbözet már húsz dollár körül mozog. Hollik István közösségi oldalán kemény szavakkal bírálta Magyar Pétert.

Magyar Péter
Hollik úgy látja, hogy Magyar Péter igazodik Volodimir Zelenszkij álláspontjához  (Forrás: AFP)

„Ez több mint felelőtlenség”

A kormánypárti politikus szerint a jelenlegi nemzetközi környezetben különösen indokolt lenne a Barátság kőolajvezeték újraindítása, hiszen az olcsóbb orosz kőolaj stabilabb és kiszámíthatóbb ellátást biztosíthatna Magyarország számára.

Menczer Tamás: Zelenszkij bevallotta, drága olajat akar Magyarországnak

Amit Magyar Péterék tesznek, az több mint felelőtlenség, az a nemzeti érdek elárulása!” 

– fogalmazott Hollik, aki szerint az ellenzéki álláspont figyelmen kívül hagyja a magyar családok és vállalkozások energiabiztonságát, csakis Zelenszkij álláspontjához igazodik. Rámutatott:

Ebből látszik, hogy őket egyáltalán nem érdekli a magyar emberek energiaelletása és energiabiztonsága” 

A politikus szerint a mostani időszakban minden döntésnek az ország stabilitását kell szolgálnia, különösen akkor, amikor a globális konfliktusok közvetlen hatással vannak az energiaárakra és az ellátás biztonságára.

