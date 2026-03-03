Amit Magyar Péterék tesznek, az a nemzeti érdek elárulása!

Az energiapiac forrong, az izraeli-iráni konfliktus nyomán kilőttek az árak, az LNG-termelés akadozik, miközben a nyugati és az orosz kőolaj közötti árkülönbözet már húsz dollár körül mozog. Hollik István közösségi oldalán kemény szavakkal bírálta Magyar Pétert.

Hollik úgy látja, hogy Magyar Péter igazodik Volodimir Zelenszkij álláspontjához (Forrás: AFP)

„Ez több mint felelőtlenség”

A kormánypárti politikus szerint a jelenlegi nemzetközi környezetben különösen indokolt lenne a Barátság kőolajvezeték újraindítása, hiszen az olcsóbb orosz kőolaj stabilabb és kiszámíthatóbb ellátást biztosíthatna Magyarország számára.