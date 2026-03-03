Amit Magyar Péterék tesznek, az a nemzeti érdek elárulása!

Az energiapiac forrong, az izraeli-iráni konfliktus nyomán kilőttek az árak, az LNG-termelés akadozik, miközben a nyugati és az orosz kőolaj közötti árkülönbözet már húsz dollár körül mozog. Hollik István közösségi oldalán kemény szavakkal bírálta Magyar Pétert.
„Ez több mint felelőtlenség”
A kormánypárti politikus szerint a jelenlegi nemzetközi környezetben különösen indokolt lenne a Barátság kőolajvezeték újraindítása, hiszen az olcsóbb orosz kőolaj stabilabb és kiszámíthatóbb ellátást biztosíthatna Magyarország számára.
Amit Magyar Péterék tesznek, az több mint felelőtlenség, az a nemzeti érdek elárulása!”
– fogalmazott Hollik, aki szerint az ellenzéki álláspont figyelmen kívül hagyja a magyar családok és vállalkozások energiabiztonságát, csakis Zelenszkij álláspontjához igazodik. Rámutatott:
Ebből látszik, hogy őket egyáltalán nem érdekli a magyar emberek energiaelletása és energiabiztonsága”
A politikus szerint a mostani időszakban minden döntésnek az ország stabilitását kell szolgálnia, különösen akkor, amikor a globális konfliktusok közvetlen hatással vannak az energiaárakra és az ellátás biztonságára.