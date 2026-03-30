HVG: Ősbűn a rezsicsökkentés – a baloldali lap hűségesküt tett Magyar Péternek

Meglepő vallomással rukkolt elő a HVG: a balliberális hírportál hétfői cikkében szinte szerelmet vallott Magyar Péternek. Ez egyébként nem újdonság arrafelé, a portál publicisztikai rovatának vezetője, Tóta W. Árpád évekkel ezelőtt – szó szerint – élő adásban vallott szerelmet Gyurcsány Ferencnek. Visszatérve a friss HVG-cikkhez, az írás apropóját az adja, hogy kiszivárgott a Tisza Párt programja, amely bedöntené az eddigi kedvező energiapolitikát és ennek árát a családokkal fizettetnék meg.

Magyar Pétert arra bátorítja a HVG, hogy vállalja fel: megszorításokra készül

Magyar Péterék tagadják, a HVG-sek akarják

A kiszivárgott tiszás program szerint a párt kormányra kerülve

kukázná az olcsó orosz energiát,

fejet hajtana az Európai Bizottság, Ukrajna és Brüsszel előtt;

adót vetne ki a lakossági megtakarításokra, amelyből a MOL olajfinomítóinak átalakítását finanszírozná;

a MOL-t átszervezné;

az MVM-et privatizálná;

a lakossággal piaci árat fizettetne a rezsiért;

az üzemanyagok ársapjákát eltörölnék.

Magyar Péter és a Tisza Párt azonnal igyekeztek letagadni, hogy bármi közük lenne a kiszivárgott programhoz.

Ám a HVG szerint pont ezeket az intézkedéseket kellene megcsinálniuk.

A balliberális portál kiemelte: elhibázott a benzinársapka, amely magyar családok százezreinek nyújt védelmet a közel-keleti helyzet miatt elszabadult olajárak ellen. A HVG azzal érvel, hogy az intézkedés hosszú távon nem fenntartható. Ezzel csak az a probléma, hogy az ársapkákat a kormány átmeneti intézkedésnek szánja, ameddig helyre nem áll a most alaposan felbolydult piaci környezet.

A rezsicsökkentés, mint ősbűn

A 12 éve érvényben levő rezsicsökkentés, amellyel immár milliókat spórolhattak a magyar családok, a HVG szerint „ősbűn”, amelyet azonnal meg kellene szüntetni, így végső soron üdvözölték a Tisza Párt elképzelését.

A portál lelkesen támogatja Magyar Péter azon nézetét is, miszerint le kell vállni az orosz olajról. Csakhogy mindez Európa nagyobbik részén már megtörtént és nem éppen a biztonság és jólét irányába hatott: jelenleg Európában Magyarországon a legalacsonyabb a rezsi, miközben a többi EU-tagállamban iszonyú terheket nyög a lakosság. A közel-keleti háború pedig még jobban megtépázta a lehetséges beszerzési helyek és szállítási útvonalak számát. Ilyen körülmények között nem kevesebb, hanem több orosz energiahordozóra lenne szüksége Európának.