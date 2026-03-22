Ez ciki: így beszél Magyar Péter a nőkkel, mikor nem látja a kamerákat – videó

A saját magát nagybetűs férfinek (The Man) nevező Magyar Péter megint lebőgött: ezúttal nemcsak primitív, de meglehetősen szexista megjegyzést tett. A videón az látható, ahogy a Férfi engedélyt ad két fiatal nőnek, hogy leülhessenek vele szemben a vonaton, de kizárólag akkor, ha csendben lesznek.

Magyar Péter saját nevével ellátott pulóverében (Forrás: Facebook/Magyar Péter)

Így bánik Magyar Péter a nőkkel

Korábban már megírtuk, milyen megnyilvánulásai voltak a Tisza elnökének a nőkkel szemben. Nem áll tőle távol fiatal lányok zaklatása, verbális bántalmazása vagy akár fenyegetése sem. Bár ilyen messzire nem is szükséges menni; elég, ha meghallgatjuk volt felesége, Varga Judit véleményét arról, milyen férfi is valójában Magyar Péter.

Felszínre tört a lelke. Egész nap még Magyar Péter sem tudja megjátszani magát”

– fűzte a videóhoz Takács Péter.