Magyar Péter ismét megmutatta, mennyire kétarcú

A HírTv híradós anyaga arra hívja fel a figyelmet, hogy Magyar Péter a sárbogárdi lakossági fórumán egy a saját negatív megítélésű cselekedeteit teljesen tagadó nyilatkozatot tett egy morális kérdésben megszólalva.

Ma a fiatalok azt látják, hogy ha boldogulni akarnak, el kell taposniuk barátaikat - erről értekezett sárbogárdi lakossági fórumán a Tisza Párt elnöke. Magyar Péter arról azonban ezzel látszólag elfeledkezett arról, hogy éppen ő volt az, aki korábban lehallgatta a feleségét, majd a hangfelvételt saját politikai karrierjének építéséhez használta fel. Fotó: Máthé Zoltán / MTI

Magyar Péter megint elfelejtkezett arról, hogy ő volt az, aki korábban lehallgatta a saját feleségét

Magyar Péter szó szerint azt mondta most a kampány során Sárbogárdon hogy:

Ma egy fiatal azt látja, hogy ha kapcsolatai vannak, ha korrupt, ha másokat elárul, eltapos, akár a gyerekkori barátait, iskolatársait, akkor ő érvényesülni fog."

A televíziós anyag szerint a Tisza Párt elnöke ezzel a nyilatkozattal azonban látszólag teljesen elfeledkezett arról, hogy pont ő volt az, aki korábban lehallgatta a saját feleségét, majd a felvételt saját politikai karrierjének építéséhez használta fel.

Magyar Péter 2024 márciusában hozta nyilvánosságra a titokban a feleségével elkészített hanganyagot. Varga Judit volt igazságügyi miniszter pedig a történtek után egyértelművé tette, Magyar Péter nem azért készített felvételt róla, hogy a hazát megvédje, hanem hogy legyen mivel zsarolni őt.

A HírTv összeállítása Magar Péter kijelentésével összefüggésben megjegyzi még, hogy a Tisza Pártban egyébként jól láthatóan nem egyedi eset egymás elárulása. Magyar Péter párttársa, Hanzel Henrik például pont az elnök volt barátnőjét hallgatta le. Hansel Henrik közösségi oldalán akkor azzal mentegetőzött, hogy azért készítette a felvételt Vogel Evelinről, mert az addigra már öt Tisza Párthoz közeli embert zsarolt meg.