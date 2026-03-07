Magyar Péter szerint az csak egy játék, hogy rálőttek egy Fidesz aktivistára

Egy lakossági fórumon felettébb érdekes módon reagált a Tisza Párt vezetője arra a hírre amely szerint Szentendrén egy tiszás gázpisztollyal rálőtt egy Fidesz-aktivistára. Magyar Péter nemcsak elutasította a párt érintettségét az ügyben, hanem magát az incidens megtörténtét is kétségbe vonta.

Elképesztő állításokkal reagált a Tisza párt vezetője arra, hogy a hírek szerint Szentendrén egy tiszás rálőtt a Fidesz egyik aktivistájára. Magyar Péter nemcsak elutasította a Tisza érintettségét abban, hogy Szentendrén egy gázpisztollyal rálőttek a fideszes aktivistára, de még azt is tagadta, hogy egyáltalán megtörtént az incidens. Fotó: Krizsán Csaba / MTI



Magyar Péter „játéknak” nevezte a fideszes aktivistára való rálövés körül kialakult helyzetet

Most, amikor Gábor beszélt, írták a kollégáim, hogy már kezdődik is ez a játék, mert most éppen azt terjeszti a zsírra szállt por szülőanyja, Vitályos Eszter, hogy egy aktivistájukra rálőttek valahol egy ablakból, és persze a Tisza”

- fogalmazott.

A Tisza Párt elnöke a fórumon azt állította, hogy pártja mindig békésen viselkedik a politikai támadások ellenére is.

Kedves képviselő asszony, nem, mi a Tiszánál békés emberek vagyunk. Két éve látja ezt az ország, egyre több ember, hogy akkor is békésen reagálunk, akkor is mosolyogva, amikor sokan nem tudnának. A Tisza béke pártja, a Tisza önkéntes közössége, ez a több mint 50 ezer ember jóravaló ember, mindig lehet rá számítani”

- fogalmazott.