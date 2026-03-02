Kocsis Máté: Magyar Péter veszélybe sodorta Magyarország energiabiztonságát

A Fidesz frakcióvezetőjének legújabb Facebook bejegyzése szerint, Magyar Péter kijelentései ellentmondanak korábbi lépéseivel. Kocsis Máté bejegyzésében azt írta: különösen visszásnak tartja, hogy Magyar Péter most az energiabiztonság fontosságáról beszél, miközben szerinte korábban olyan politikai lépésekben vett részt, amelyek veszélyeztették Magyarország stabil energiaellátását.

Kocsis Máté

Fotó: Facebook/Kocsis Máté

A Tisza Párt elnöke az Orbán Viktornak írt levelében ugyanis úgy fogalmazott:

Meggyőződésem, hogy Magyarország biztonsága és energiaellátása olyan kiemelt nemzeti érdek, amely pártpolitikai megfontolásoktól független, közös felelősségünk.

A frakcióvezető kiemelte, Magyar Péter egy müncheni találkozón olyan megállapodást támogatott, amely az orosz olajszállítások megszüntetését célozta volna, és ezzel „a biztos és olcsó energiaforrás” elvesztését kockáztatta.

Kocsis úgy fogalmazott: az ellenzéki politikus akkor nem az ország érdekeit, hanem saját politikai céljait tartotta szem előtt, és szerinte

hazárdjátékot folytatott a magyarok biztonságával.

A kormánypárti politikus szerint a jelenlegi energiapiaci bizonytalanságok részben az ukrán lépések következményei, amelyek Magyar Péter politikai érdekeit szolgálják. Bejegyzésében azt hangsúlyozta: ha a szárazföldi csővezetékes szállítás leáll, az súlyos gazdasági következményekkel járhat, veszélybe kerülhetnek az energiaárak és a rezsicsökkentés eredményei is.

Kocsis Máté szerint az ellenzéki politikus most „menekül a felelősség elől”, miközben korábban nem ítélte el azokat a lépéseket, amelyek szerinte Magyarország érdekeit sértették.

Kocsis Máté bejegyzését alátámasztja, hogy Magyar Péter mindeddig egyszer sem ítélte el az ukrán olajblokádot, ezért egyértelmű, hogy Volodimir Zelenszkij és a Tisza Párt elnöke összejátszanak.