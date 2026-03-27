„Nekik az a legjobb, ha itt káosz van” – ezt várják Magyar Pétertől a megbízói

Pénteken délután érdekfeszítő videót osztott meg Facebook-oldalán Kocsis Máté. A Fidesz parlamenti frakcióvezetője szerint a Tisza Párt mögött álló külföldi erők nem Magyar Pétert akarják hatalomba juttatni. Sőt, az ő személye sokadlagos kérdés. A lényeg, hogy eltakarítsák az útból Orbán Viktor miniszterelnököt, majd létrejöjjön egy politikai instabilitás hazánkban, elveszik a kormányzóképesség és ezzel kiiktatják a magyar véleményt és érdekeket az európai döntéshozatalból.

Kocsis Máté szerint Magyar Péter megbízóinak célja, hogy káoszt teremtsenek Magyarországon, és erre a forgatókönyvek is megvannak

Fotó: Facebook/Kocsis Máté

Magyar Péter személye másodlagos, a káosz a cél

A frakcióvezető pénteken kora délután reagált Magyar Péter egyik arcátlan vádaskodására is, miszerint krumplival és hagymával próbálták volna lekenyerezni a választókat. Kocsis Máté szerint az ilyen képtelen állítások felháborítják a jobboldali tábort, ám egyben mobilizálja is őket, ezért még „sok ilyet" kívánt a politikus.