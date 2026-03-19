A Kétarcú Konyhája névvel készítettek menüt Magyar Péternek

A mindmegette.hu összeállított egy étlapot Magyar Péternek, a Kétarcúnak. Az összeállítás egyszerre humoros és kritikus, a gasztronómia nyelvén foglalja össze Magyar Péter eddigi politikai útját.

A menü élén a „Kijevi csirke külső támogatással” szerepel, amely a portál szerint Magyar Péter ukrán kapcsolataira utal. A „Rakott krumpli, multi réteges” elnevezés már a multinacionális cégekhez való viszonyát figurázza ki, míg a „Fedősztori borsófőzelék” a politikai kommunikáció és a magyarázkodás visszatérő motívumaira reflektál.

A „Brüsszeli csirkemell” és a „Kétszínű kalács” elnevezések az európai politikai szövetségekre és háttéralkukra utalnak, míg az „Álruhás töltött paprika” és a „Hamisgulyás” a politikus hitelességét kérdőjelezik meg ironikus formában. A válogatás része a „Becsinált Leves – Hazugság újracsomagolva” is, amely Magyar Péter ötkerti bulija utal.