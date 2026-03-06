Kocsis Máté mindent elárult, amit Magyar Péter jelleméről tudni érdemes

Hírlevél
Tegnap, 9:52
Részletes személyleírást adott Kocsis Máté a Tisza elnökéről. A Fidesz országgyűlési frakcióvezetője elmondása alapján Magyar Péter minden mondata hátterében saját maga áll.
Kocsis Máté szerint az évek alatt nem sokat fejlődött Magyar Péter személyisége. Elmondása alapján irritáló személyiség, és már régebben is kizárólag önös érdekek vezényelték.

Magyar Péter dióhéjban

A frakcióvezető elárulta: mindig is gonosz és hamis embernek tartotta. Hangsúlyozta: Magyar Péter minden gondolatmenete saját személyére vezethető vissza, a haza és a jövő kapcsán megfogalmazott nézetei mögött erős egocentrikus háttér húzódik meg. Azt is elmondta, a Tisza elnökében erős a bosszúvágy és a bizonyítási, kompenzálási kényszer.

Meg akarja mutatni, hogy tessék, nem kellettem nektek a Fideszbe, akkor én most legyőzlek benneteket. Szó nincs a hazáról, Magyarországról, a jövőről. Róla van szó! Neki legyen lóvéja, hatalma és kiélhesse a bosszúvágyát”

– fogalmazott.

 

