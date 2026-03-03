Kocsis Máté: Milyen szép, amikor a HVG segíteni próbál Magyar Péternek!

Hírlevél
1 órája
Olvasási idő: 5 perc
„Milyen szép is az, amikor a HVG segíteni próbál Magyar Péternek” – írta Kocsis Máté. A Fidesz frakcióvezetője felhívta a figyelmet: a HVG relativizálni próbálta a drogbotrányt, miközben a címben kábítószer-fogyasztásra utalt. A politikus azt is számonkérte a laptól, miért nem kérdezik meg: mikor megy el Magyar Péter a beígért drogtesztre.
hvgVálasztás 2026Magyar Péter

„Milyen szép is az, amikor a HVG segíteni próbál Magyar Péternek” – írta közösségi oldalán Kocsis Máté.

Magyar Péter, Tisza Párt, HVG
Fotó: AFP

A Fidesz frakcióvezetője szerint a baloldali sajtó kettős mércével kezeli a Tisza Párt elnökének ügyét. Mint fogalmazott, a HVG igyekezett relativizálni a Magyar Péter körül kialakult drogbotrányt.

Szerinte ugyanakkor a cikk címe félreérthetetlenül utal a politikus kábítószer-fogyasztására, így akaratlanul is ellentmondásba keveredtek.

A frakcióvezető ironikusan jegyezte meg: „Hát, segítsen neked a HVG!”, majd azt is számonkérte, hogy a lap miért nem firtatja: Magyar Péter miért nem válaszol immár nyolc napja arra a kérdésre, mikor megy el a korábban beígért drogtesztre.

Kocsis Máté bejegyzésében kemény szavakkal illette a hetilapot, „szánalmas, ócska propagandalapnak” nevezve azt. A politikus úgy fogalmazott: negyven nap múlva az ország megszabadul az „ukránbérencektől”.

 

Drog, orgia Magyar Péterék buliján

Emlékezetes, korábban egy rejtélyes weboldal, a radnaimark.hu jelent meg az interneten, a Tisza Párt alelnökének nevével. A honlapon két napig egy összegyűrt ágyneműt mutató, biztonsági kamerás felvételből kivágott kép és egy „coming soon” felirat fogadta a látogatókat. 

Magyar Péter hatalmas bulit tolt, mielőtt felment volna a lakásra, ahol állítása szerint drognak kinéző anyag és orgia is volt. Fotó: Képernyőfotó

Két nappal később az üzenet megváltozott: a felirat helyére a „Once upon a time…” („Egyszer volt, hol nem volt”) szöveg került, valamint egy dátum – 2024. augusztus 3. –, amely utalt a közzétenni tervezett felvétel készítésének dátumára. Ezekre reagált múlt csütörtökön Magyar Péter.

Magyar Péter a videóban elismeri, hogy valóban járt 2024. augusztus 3-án a radnaimark.hu oldalon megjelent képeken látható lakásban, ahová állítása szerint volt barátnője, Vogel Evelin meghívására érkezett. A lakásban alkohol és kábítószer kinézetű anyag is volt, utóbbi fogyasztását azonban a politikus tagadta. 

Biztos? 

– ez a kérdés jelent meg korábban radnaimark.hu oldalon, felette pedig egy idézet szerepel Magyar Pétertől, aki korábban azt mondta: „az asztalon alkohol és kábítószer kinézetű anyag volt. Én az asztalon levő dolgokhoz nem nyúltam…” 

Az üzenet viszont azt engedi sejtetni, hogy a felvételen látható, ahogyan Magyar Péter igenis fogyaszt a kábítószer kinézetű anyagból.

 

