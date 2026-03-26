Hatalmas lebukás: Magyar Péter mégis ismerte a fehér poros éjszakán a házigazdát – fotó

Közös fotó került nyilvánosságra Magyar Péterről és a drogos buli házigazdájáról. „Ennyit arról hogy nem ismerte Péter azt az embert akinél az éjszakát töltötte. A kép még a tányérra húzott kokain előtt készült, a Lockban a buli során. Maradjunk annyiban az este nagy részében együtt voltak és jól ismerik egymást” – olvasható a Vissza a mederbe Facebook-oldalán. A házigazda neve egyelőre nem ismert.

Magyar Péter hazudott arról is, hogy számára ismeretlen ember lakásán zajlott a drogos buli (Forrás: Facebook/Vissza a mederbe)

Magyar Péter tagadta, hogy ismerné a drogos buli szervezőit

A Tisza Párt elnöke korábban tételes vallomást tett az üggyel kapcsolatban és azt állította, a lakásban Vogel Evelinen kívül számára ismeretlen személyek tartózkodtak; nem épp erről árulkodik a frissen megjelent közös fotó.