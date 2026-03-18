Reped a mítosz: magas Magyar Péter elutasítottsága a pártnélküliek körében

Meglepő helyről érkezett kritika a Tisza Párt elnökével kapcsolatban: saját köreikhez sorolt kutató beszélt nyíltan Magyar Péter elutasítottságáról. A „teflonpolitikus” narratíva egyre nehezebben tartható, miközben a választási verseny korántsem lefutott – számolt be a Magyar Nemzet.
Nem az ellenfelek, hanem egy, a Tisza Párthoz közel állónak tartott közvélemény-kutató árnyalta Magyar Péter megítélését. Róna Dániel, a 21 Kutatóközpont vezetője egy podcastbeszélgetésben világossá tette, hogy a pártelnök botrányai igenis hatással vannak a közvéleményre, és nemcsak a kormánypárti szavazók, hanem a pártnélküliek körében is jelentős az elutasítottsága – írta meg a Magyar Nemzet.

Magyar Péter elutasítottsága magas a fideszesek és a pártnélküliek körében is (Fotó: Havran Zoltán)

Saját oldalról jött a kijózanító mondat

A Tisza Pártot támogató véleményformálók körében sokáig tartotta magát az a kép, hogy Magyar Péterről „leperegnek” a botrányok. Ezt a narratívát törte meg Róna Dániel, aki egyértelműen fogalmazott:

Magyar Péternek óriási az elutasítottsága a Fideszen belül, és a pártnélküliek között is jelentős az elutasítottsága.”

Ezzel gyakorlatilag megkérdőjelezte azt az ellenzéki narratívát, amely szerint a karaktert érintő kritikák hatástalanok.

Nem lefutott meccs, sőt: akár fordulat is jöhet

Róna Dániel nem először hűti le az ellenzéki várakozásokat. Több megszólalásában is hangsúlyozta: 

A Tisza előnyét mutató felmérések nem feltétlenül tükrözik a valóságot, a választási verseny kifejezetten kiélezett.

Róna Dániel nem először oszlatta el az illúziókat Magyar Péterrel kapcsolatban (Forrás: Facebook/21 Kutatóközpont)

Korábban úgy fogalmazott, hogy bár valamivel nagyobb esélyt lát a Tisza győzelmére, egyáltalán nem lenne meglepetés a kormánypártok sikere sem. A választani tudók körében mért különbségek – a hibahatárt és a Fidesz mozgósítási előnyét figyelembe véve – akár meg is fordulhatnak.

Az elemző szerint a kormánypártok egyik legerősebb fegyvere továbbra is a mozgósítás, amiben „verhetetlenek”, és amelyben a Tisza Párt jelenleg nem tud velük lépést tartani.

 

