Reped a mítosz: magas Magyar Péter elutasítottsága a pártnélküliek körében

Nem az ellenfelek, hanem egy, a Tisza Párthoz közel állónak tartott közvélemény-kutató árnyalta Magyar Péter megítélését. Róna Dániel, a 21 Kutatóközpont vezetője egy podcastbeszélgetésben világossá tette, hogy a pártelnök botrányai igenis hatással vannak a közvéleményre, és nemcsak a kormánypárti szavazók, hanem a pártnélküliek körében is jelentős az elutasítottsága – írta meg a Magyar Nemzet.
Saját oldalról jött a kijózanító mondat
A Tisza Pártot támogató véleményformálók körében sokáig tartotta magát az a kép, hogy Magyar Péterről „leperegnek” a botrányok. Ezt a narratívát törte meg Róna Dániel, aki egyértelműen fogalmazott:
Magyar Péternek óriási az elutasítottsága a Fideszen belül, és a pártnélküliek között is jelentős az elutasítottsága.”
Ezzel gyakorlatilag megkérdőjelezte azt az ellenzéki narratívát, amely szerint a karaktert érintő kritikák hatástalanok.
Nem lefutott meccs, sőt: akár fordulat is jöhet
Róna Dániel nem először hűti le az ellenzéki várakozásokat. Több megszólalásában is hangsúlyozta:
A Tisza előnyét mutató felmérések nem feltétlenül tükrözik a valóságot, a választási verseny kifejezetten kiélezett.
Korábban úgy fogalmazott, hogy bár valamivel nagyobb esélyt lát a Tisza győzelmére, egyáltalán nem lenne meglepetés a kormánypártok sikere sem. A választani tudók körében mért különbségek – a hibahatárt és a Fidesz mozgósítási előnyét figyelembe véve – akár meg is fordulhatnak.
Az elemző szerint a kormánypártok egyik legerősebb fegyvere továbbra is a mozgósítás, amiben „verhetetlenek”, és amelyben a Tisza Párt jelenleg nem tud velük lépést tartani.