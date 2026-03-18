Reped a mítosz: magas Magyar Péter elutasítottsága a pártnélküliek körében

Nem az ellenfelek, hanem egy, a Tisza Párthoz közel állónak tartott közvélemény-kutató árnyalta Magyar Péter megítélését. Róna Dániel, a 21 Kutatóközpont vezetője egy podcastbeszélgetésben világossá tette, hogy a pártelnök botrányai igenis hatással vannak a közvéleményre, és nemcsak a kormánypárti szavazók, hanem a pártnélküliek körében is jelentős az elutasítottsága – írta meg a Magyar Nemzet.

Saját oldalról jött a kijózanító mondat

A Tisza Pártot támogató véleményformálók körében sokáig tartotta magát az a kép, hogy Magyar Péterről „leperegnek” a botrányok. Ezt a narratívát törte meg Róna Dániel, aki egyértelműen fogalmazott:

Magyar Péternek óriási az elutasítottsága a Fideszen belül, és a pártnélküliek között is jelentős az elutasítottsága.”

Ezzel gyakorlatilag megkérdőjelezte azt az ellenzéki narratívát, amely szerint a karaktert érintő kritikák hatástalanok.