Dmitro Jaros, az Ukrán Önkéntes Hadsereg parancsnoka nyilvános bejegyzésben szólította fel a magyarokat arra, hogy a közelgő választáson váltsák le a jelenlegi kormányt, és olyan vezetést válasszanak, amely jó kapcsolatot ápol Ukrajnával. A megszólalás egyértelműen Magyar Péter és a Tisza Párt támogatására irányult. A katonai vezető korábban halálosan megfenyegette Orbán Viktort, most pedig újabb támadást indított a magyar miniszterelnök ellen: bejegyzésében „megszállott ártányhoz” hasonlította, majd nyíltan kampányolni kezdett a kormány leváltása mellett.

Arra szólította fel a magyar szavazókat az Ukrán Önkéntes Hadsereg parancsnoka, Dmitro Jaros, hogy szavazzanak Magyar Péterre (Fotó: Volodymyr Tverdokhlib)

Magyar Péter győzelmében reménykedik Ukrajna

Jaros a magyar választókat arra szólította fel,

hogy „váltsák le szégyenteljes kormányukat”, szakítsanak a „kremli bábokkal”, és állítsák helyre az ukrán–magyar kapcsolatokat. A felhívás szerint egy kormányváltás „jó lesz Magyarországnak, Ukrajnának és Európa nemzetállamainak is”.

Jaros nem egy elszigetelt szereplő: szoros kapcsolatban áll az ukrán titkosszolgálat korábbi vezetőjével, valamint tanácsadója volt Valerij Zaluzsnijnak, aki ukrán vezérkari főnökként az Északi Áramlat felrobbantására adott utasítást. Nem véletlen az sem, hogy Ruszin-Szendi Romulusz is a barátjaként hivatkozott rá.