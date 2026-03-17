Magyar Péter nem engedi nyilatkozni a jelöltjeit – mutatjuk, miért!

Egy videóra reagált közösségi oldalán Gulyás Gergely. A politikus szerint a felvétel jól mutatja, miért nem szólalnak meg gyakran a nyilvánosság előtt a Magyar Péter által indított jelöltek.
Gulyás Gergely a miniszterelnökséget vezető miniszter egy videót osztott meg, amelyen egy tiszás képviselőjelölt kampányeseményen próbál megszólalni.
A felvételen az hallható, hogy a jelölt többször is megpróbálja kimondani az egyszerű mondatot: „Jó estét, Orosháza!”
A mondat azonban csak a harmadik próbálkozásra sikerül.
Gulyás Gergely: ezért nem beszélnek a jelöltek
A miniszter a videóhoz fűzött bejegyzésében élesen bírálta a Tisza Párt kommunikációját.
Magyar Péter olyan sötétnek gondolja a képviselőjelöltjeit, hogy nem szabad nekik szóba állni a sajtóval. Nem kizárt, hogy igaza van
– írta.
