Magyar Péternek Nike táskában hordják a milliókat – kitálalt a titkosszolgálati forrás

Egy nyilvánosságra került videó szerint külföldről érkeznek jelentős pénzösszegek Zelenszkij és Brüsszel kegyeltjéhez. Magyar Péter neve akkor került a figyelem középpontjába, amikor a felvételen konkrét részletek hangzottak el a pénzmozgásokról. Szentkirályi Alexandra, a Fővárosi Önkormányzat Fidesz-KDNP frakcióvezetője a közösségi oldalán osztott meg részleteket a leleplező videóból.

Így kapja Magyar Péter az ukránok eurómillióit

Fotó: Illusztráció: (Máthé Zoltán/MTI)

Magyar Péter és a pénz útja

A videóban a titkosszolgálati forrás arról beszél, hogy a pénzt 100 eurós címletekben, vákuumcsomagolva szállítják.

A felvétel szerint a készpénzt egy fekete Nike táskában viszik, amelyben a kötegek könnyen elférnek. A szállítás rendszeresen történik, a megszólaló szerint heti több millió euró érkezik.

Az is elhangzik, hogy a pénz Olaszországból indul, majd Ausztrián keresztül jut el a címzetthez.

Heti milliók, több tízmilliós összeg

A videóban konkrét számok is szerepelnek: hetente akár ötmillió euró érkezik, a teljes összeg pedig elérheti az 50 millió eurót.

A megszólaló szerint ez a pénz a kampány finanszírozását szolgálja.

Szentkirályi Alexandra a Facebook-bejegyzésében úgy fogalmazott:

így és ezért akar nyerni a Tisza.

Egyre nagyobb a nyomás

A felvételen elhangzottak komoly kérdéseket vetnek fel a kampányfinanszírozás hátteréről és a pénzek eredetéről. Újabb botrány a Tisza háza táján.

Trollhadsereg: afrikai és ázsiai profilok lepték el a kormány videóját

Szokatlan jelenségre figyeltek fel a felhasználók a kormány egyik frissen közzétett videója alatt. A trollhadsereg megjelenése azután erősödött fel, hogy kiderült, Szabó Bence valótlan állításokat tett.



