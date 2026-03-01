Hírlevél
Durva kirohanás: ukrán politológus fenyegette és sértegette Orbán Viktort

Eszelős kijelentést tett az ukrán elnöki hivatal vezetője

Óriásit hazudott Magyar Péter – videó

A Tisza elnöke marhaságnak nevezte azt, hogy az ellenzéki szimpatizánsok és pártok tagjai közül bárki háborúpárti lenne – a tények mást mutatnak. Menczer Tamás Magyar Péter újabb hazugságát leplezte le.
Saját szavai helyett konkrét bizonyítékot szolgáltatott a Fidesz kommunikációs igazgatója, Menczer Tamás. Magyar Péter nemrég arról beszélt, marhaság, hogy bárki háborút akarna és ezt senki nem hiszi el. A Tisza saját védelmi szakpolitikusa és a brüsszeli vezetők erről merőben máshogy vélekednek.

Magyar Péter és Manfred Weber (Forrás: Mandiner)
Magyar Péter gazdái mást mondanak

Menczer Tamás felelevenítette az Európai Néppárt elnöke és az Európai Bizottság elnöke által tett korábbi kijelentéseket, melyek magukért beszélnek.

Most jött el a pillanat, hogy az egyenruhájukon EU-s zászlót viselő csapatokat küldjünk Ukrajnába. Számomra ez lenne a megvalósult álom”

– mondta korábban Manfred Weber. Ursula von der Leyen pedig úgy fogalmazott:

Európának harcolnia kell!”

De nem kell ilyen messzire menni; Ruszin-Szendi Romulusz (aki újabban tagadja is a háború létezését) korábban így nyilatkozott:

Ha baj van, akkor berántunk mindenkit azonnal.”

Weber és von der Leyen háborúba vinné egész Európát. Egy tiszás bábkormány pedig nem tudna nemet mondani Brüsszelnek, a Tisza háborúba vinné Magyarországot. Ne hagyd, hogy Magyar Péter a hazugságaival átverjen!”

– figyelmeztetett Menczer Tamás.

 

