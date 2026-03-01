Óriásit hazudott Magyar Péter – videó

Saját szavai helyett konkrét bizonyítékot szolgáltatott a Fidesz kommunikációs igazgatója, Menczer Tamás. Magyar Péter nemrég arról beszélt, marhaság, hogy bárki háborút akarna és ezt senki nem hiszi el. A Tisza saját védelmi szakpolitikusa és a brüsszeli vezetők erről merőben máshogy vélekednek.
Magyar Péter gazdái mást mondanak
Menczer Tamás felelevenítette az Európai Néppárt elnöke és az Európai Bizottság elnöke által tett korábbi kijelentéseket, melyek magukért beszélnek.
Most jött el a pillanat, hogy az egyenruhájukon EU-s zászlót viselő csapatokat küldjünk Ukrajnába. Számomra ez lenne a megvalósult álom”
– mondta korábban Manfred Weber. Ursula von der Leyen pedig úgy fogalmazott:
Európának harcolnia kell!”
De nem kell ilyen messzire menni; Ruszin-Szendi Romulusz (aki újabban tagadja is a háború létezését) korábban így nyilatkozott:
Ha baj van, akkor berántunk mindenkit azonnal.”
Weber és von der Leyen háborúba vinné egész Európát. Egy tiszás bábkormány pedig nem tudna nemet mondani Brüsszelnek, a Tisza háborúba vinné Magyarországot. Ne hagyd, hogy Magyar Péter a hazugságaival átverjen!”
– figyelmeztetett Menczer Tamás.