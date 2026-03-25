Ha Magyar Péteren múlna, veszélybe kerülne az ország energiaellátása

Magyar Péter itthon azt hangoztatja, hogy senki nem állította azt, hogy nincs szükség orosz olajra. Ezzel szemben a Tisza Párt képviselői legalább hat alkalommal tették le a voksukat Brüsszelben az olcsó orosz energia kivezetése mellett. Dömötör Csaba szerint pedig az Európai Néppárt már ráfordult a nukleáris szankciókra is.

Magyar Péter ugyan erről mélyen hallgat, de a háttérben az olcsó orosz energiáról való leváláson dolgoznak és sorozatosan ezt szavazzák meg Brüsszelben (Forrás: Magyar Nemzet)

Magyar Péter minderről mélyen hallgat

Az orosz energiáról való teljes leválás már a jelenlegi paksi blokkokat is érintené, és jelentős áremelkedésekhez vezetne. Na ez az, amiről a tiszások egyáltalán nem beszélnek, hogy utána, a választások után mindent lehessen. Hát ne hagyjuk!”

– figyelmeztetett Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselője.

Emlékezetes, hogy Kapitány István, a Tisza Párt gazdasági vezetője már az első munkanapján világossá tette, hogy megszüntetné Magyarország hozzáférését az olcsó orosz energiához. Kapitány István, a Shell egykori globális alelnöke az ATV műsorában az orosz kőolajról és gázról való leválás kérdésére azt mondta, meg kell találni ennek a praktikus megoldását, szerinte Magyarországnak van lehetősége rá, hogy különféle forrásokból szerezzen be.