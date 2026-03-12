Szánalmas lebőgés: senki sem kíváncsi Magyar Péter propagandafilmjére – fotó

Bohár Dániel publicista a közösségi oldalán egy ironikus hangvételű bejegyzésben számolt be a Magyar Péter által saját magáról megrendelt PR-film szánalmasan gyenge indulásáról.
Senki sem vett jegyet Magyar Péter filmjére
A Magyar Péterről szóló, saját kommunikációs csapata által elkészített Tavaszi szél című filmre Bohár Dániel beszámolója szerint a nézők egyáltalán nem voltak kíváncsiak.
ÜRES A MOZI PETI!
És nem én vettem meg a jegyeket, hanem senki.
De ne hisztizz emiatt.”
– írta Bohár Dániel.
A publicista bejegyzése egyértelműen arra hívja fel a figyelmet, hogy szerinte a film iránti érdeklődés teljes hiánya különösen kellemetlen egy olyan produkció esetében, amelyet azzal a céllal gyártottak le, hogy az majd megteremti Magyarországon azt a politikai „tavasz” hangulatot, ami hatalomba segíti majd Magyar Pétert.