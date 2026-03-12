Szánalmas lebőgés: senki sem kíváncsi Magyar Péter propagandafilmjére – fotó

Bohár Dániel publicista a közösségi oldalán egy ironikus hangvételű bejegyzésben számolt be a Magyar Péter által saját magáról megrendelt PR-film szánalmasan gyenge indulásáról.

Totális kudarcot vallott a mozikban a Tisza vezetőjéről szóló Tavaszi szél című film. Bohár Dániel publicista szerint a Magyar Péter választási propaganda céljait szolgáló alkotás iránt mérhetetlenül kicsi volt az érdeklődés Fotó: Máthé Zoltán / MTI

Senki sem vett jegyet Magyar Péter filmjére

A Magyar Péterről szóló, saját kommunikációs csapata által elkészített Tavaszi szél című filmre Bohár Dániel beszámolója szerint a nézők egyáltalán nem voltak kíváncsiak.

ÜRES A MOZI PETI! És nem én vettem meg a jegyeket, hanem senki. De ne hisztizz emiatt.”

– írta Bohár Dániel.

A publicista bejegyzése egyértelműen arra hívja fel a figyelmet, hogy szerinte a film iránti érdeklődés teljes hiánya különösen kellemetlen egy olyan produkció esetében, amelyet azzal a céllal gyártottak le, hogy az majd megteremti Magyarországon azt a politikai „tavasz” hangulatot, ami hatalomba segíti majd Magyar Pétert.