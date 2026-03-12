Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Olajblokád

Rendkívüli esemény történt a magyar delegációval Kijevben

Fontos

Megölték Irán új vezetőjét? Sokkoló hírek érkeztek

Magyar Péter

Szánalmas lebőgés: senki sem kíváncsi Magyar Péter propagandafilmjére – fotó

36 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Totális kudarcot vallott a mozikban a Tisza vezetőjéről szóló Tavaszi szél című propagandafilm. Bohár Dániel publicista szerint a Magyar Péter választási propaganda céljait szolgáló „alkotása" iránt mérhetetlenül kicsi volt az érdeklődés.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Magyar Pétertavaszi szélbohár dánielfilm

Bohár Dániel publicista a közösségi oldalán egy ironikus hangvételű bejegyzésben számolt be a Magyar Péter által saját magáról megrendelt PR-film szánalmasan gyenge indulásáról.

Senki sem vett jegyet Magyar Péter filmjére
Totális kudarcot vallott a mozikban a Tisza vezetőjéről szóló Tavaszi szél című film. Bohár Dániel publicista szerint a Magyar Péter választási propaganda céljait szolgáló alkotás iránt mérhetetlenül kicsi volt az érdeklődés Fotó: Máthé Zoltán / MTI 

Senki sem vett jegyet Magyar Péter filmjére

A Magyar Péterről szóló, saját kommunikációs csapata által elkészített Tavaszi szél című filmre Bohár Dániel beszámolója szerint a nézők egyáltalán nem voltak kíváncsiak.

ÜRES A MOZI PETI!

És nem én vettem meg a jegyeket, hanem senki.

De ne hisztizz emiatt.”

– írta Bohár Dániel.

A publicista bejegyzése egyértelműen arra hívja fel a figyelmet, hogy szerinte a film iránti érdeklődés teljes hiánya különösen kellemetlen egy olyan produkció esetében, amelyet azzal a céllal gyártottak le, hogy az majd megteremti Magyarországon azt a politikai „tavasz” hangulatot, ami hatalomba segíti majd Magyar Pétert.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!