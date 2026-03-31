Trump háborús döntése sokkolta a világot – ezt mindenki megérzi

Magyar Péter

Döbbenetes hangfelvétel leplezi le Magyar Péter és Radnai Márk viszonyát

Újabb hangfelvételt hozott nyilvánosságra a Vissza a mederbe nevű Facebook-oldal, amely szinte naponta tesz közzé ilyen anyagokat Magyar Péterről. Ezúttal az derül ki, hogy Magyar Péter szexuális kapcsolatot létesítene Radnai Márkkal. A felvételt leleplező Facebook-fiók a mostaninál is több nyalánkságot ígér a következő napokban.
Link másolása
Vágólapra másolva!
A hangfelvételt közzétevő Facebook-oldal az egész ügyet úgy kommentálja: „Igen, Péter meleg, vagyis ide is, oda is vonzódik, ez a következő napokban úgyis egyértelművé fog válni”. Az oldal leszögezi, Magyar Péterrel sosem az volt a baj, hogy biszexuális, hiszen a Tisza Párt egy melegbarát párt. Az oldal szerint a probléma az, hogy Magyar Péter minden gondolatát a felajzottsága határozta meg, amivel nemcsak a Fidesz kezébe adott ütőkártyát, hanem belső feszültségeket is keltett – írja a Magyar Nemzet.

Magyar Péter
Magyar Péter (Fotó: Máté Krisztián/MW)

A felvételen Magyar Péter és Vogel Evelin beszélget. Az elhangzottakból az derül ki, hogy a beszélgetés az elhíresült drogos házibuli után készült. Arról folytatnak eszmecserét, hogy Magyar Péter asszisztense nem engedett a Tisza-vezér szexuális közeledésének, mert megtudta, hogy újra összejött Vogel Evelinnel. 

Bensőséges barátság a Tiszában

Elhangzik az is, hogy Magyar Pétert nagyon idegesíti, hogy Radnai Márkék irányítani akarják az életét, bele akarnak szólni a magánéletébe. Elmeséli például, hogy az előző hétvégi programon mindössze két szállodai szoba állt rendelkezésükre, és azt szerették volna, ha az asszisztens Magyar Péter helyett inkább Tarr Zoltánnal osztja meg a szobát. 

Miért aludjon egy református háromgyerekes lelkésszel, az miért jobb, mint velem?

– tesz fel a kérdést Magyar Péter. Ennél a résznél hangzik el, hogy már túl vannak a Lock-beli bulin, mint ismert, ezt követte a drogos házibuli. Magyar Péter azt is mondja, hogy Vogel Evelin „az ukrán izé” helyett szervezte a bulit a Lockba.

Vogel Evelin ezek után megjegyzi, hogy

Márkot kicsit seggbe kéne rugdosni, amire Magyar Péter azt válaszolja: „d…gni”.

 

