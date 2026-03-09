Jogerős ítélet mondta ki, a Ripost jogszerűen ismertette a Tisza Párt titkolni akart adócsomagját – hívta fel a figyelmet a hírportál. Közölték azt is, Magyar Péternek fellebbezési lehetősége már nincs, helyreigazítási kérelmüket elutasították.

Pert nyert a Ripost, elutasította Magyar Péter fellebbezését a Fővárosi Ítélőtábla (Fotó: Hatlaczki Balázs)

Mint ismert, a Tisza Párt azon cikk miatt indított sajtópert, amely a kiszivárgott adócsomagról szólt. Magyar Péterék keresetükben egy olyan tartalmú helyreigazító közlemény közzétételére próbálták kötelezni a szerkesztőséget, amely szerint a cikk állításával ellentétben nem létezik személyijövedelemadó-emelést előirányzó pártdokumentum a Tisza Pártnál.

Elutasították Magyar Péter fellebbezését

A párt szerint a Ripost azt a hamis látszatot keltette, mintha a Tisza progresszív jövedelemadó bevezetését tervezné és súlyos szja-emelésre készülne. A Fővárosi Törvényszék első fokon helyt adott a keresetnek.

Az elsőfokú ítéletet azonban a hírportál megfellebbezte és Fővárosi Ítélőtábla másodfokon megváltoztatta az ítéletet: a Tisza Párt keresetét indokaik alapján teljes egészében elutasította.

A jogerős ítélet szerint a szerkesztőség ellenkérelmében jogosan hivatkozott arra, hogy Tarr Zoltán nyilatkozata – miszerint az adóemelés ügyében „nem mondhatják el az igazat” elégséges ténybeli alappal szolgál azon következtetés levonására, hogy a Tisza Párt hivatalos (a cikk megjelenése után közzétett) programjához képest léteznek a pártban szja-emelésre, progresszív adó bevezetésére vonatkozó programok, programtervek.