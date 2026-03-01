Így próbálja letagadni Magyar Péter embere a háborút

Hírlevél
„Találkozunk az emberekkel, és ez a hülye háború mindig feljön. Nem kell félni a háborútól. Nincs háború. Nincs háború, nincs háború!” – mantrázza Ruszin-Szendi Romulusz letagadva a valóságot. Mutatjuk a videót!
Találkozunk az emberekkel, és ez a hülye háború mindig feljön. „Nem kell félni a háborútól. Nincs háború. Nincs háború, nincs háború!” – mantrázza Magyar Péter embere, Ruszin-Szendi Romulusz letagadva a szomszédos háborút.

Magyar Péter embere, Ruszin-Szendi Romulusz (Fotó: MTI/Ujvári Sándor)

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója alábbi videójából azonban kiderül, hogy többek között Mark Rutte, a NATO főtitkára és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke is az ukrajnai háborúban való európai részvételről beszélnek, íme: 

