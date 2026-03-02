Ilyen a sajtószabadság a Tisza Párt szerint

Bécsben tartott kampányrendezvényt a Tisza Párt, amelyre nem engedték be a Telex munkatársát. A balliberális hírportál munkatársának kitiltása azért váltott ki visszhangot, mert a kampányeseményt nyilvánosként hirdették meg. A lap helyszíni riportjában azt írta: a választáson induló jelöltek nyilvános kampányeseménye közügy, a tudósítás a sajtó alkotmányos joga, a sajtó nem zárható ki – számolt be a Magyar Nemzet.

Magyar Péter Fotó: Havran Zoltán

A Tisza Párt kommunikációja az elmúlt időszakban több alkalommal is vitákat generált. Néhány nappal korábban a Telex műsorában éles szóváltás alakult ki, amikor Magyar Pétert korábbi kijelentéseiről kérdezték. Nem ez volt az egyetlen konfliktus. Az ATV stúdiójában az Egyenes beszéd című műsorban szóváltásba keveredett Rónai Egon műsorvezetővel. A vita után kiviharzott a stúdióból, később pedig amiatt bírálta a csatornát, hogy meghívták egy korábbi háttéremberét.