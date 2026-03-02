Ilyen a sajtószabadság a Tisza Párt szerint

Hírlevél
52 perce
Olvasási idő: 3 perc
Egyre több konfliktus övezi Magyar Pétert, a Tisza Párt vezetője sajátosan áll a sajtószabadság kérdéséhez. Legutóbbi rendezvényükről még a baloldali-liberális Telexet is kitiltották, miközben a kormánypárti politikusok országjárásai nyilvános események, ahol az ellenzéki sajtó is jelen lehet és kérdezhet.
Tisza PártsajtóVálasztás 2026Magyar Péter

Bécsben tartott kampányrendezvényt a Tisza Párt, amelyre nem engedték be a Telex munkatársát. A balliberális hírportál munkatársának kitiltása azért váltott ki visszhangot, mert a kampányeseményt nyilvánosként hirdették meg. A lap helyszíni riportjában azt írta: a választáson induló jelöltek nyilvános kampányeseménye közügy, a tudósítás a sajtó alkotmányos joga, a sajtó nem zárható ki – számolt be a Magyar Nemzet.

Tisza Párt, Magyar Péter
Magyar Péter Fotó: Havran Zoltán

A Tisza Párt kommunikációja az elmúlt időszakban több alkalommal is vitákat generált. Néhány nappal korábban a Telex műsorában éles szóváltás alakult ki, amikor Magyar Pétert korábbi kijelentéseiről kérdezték. Nem ez volt az egyetlen konfliktus. Az ATV stúdiójában az Egyenes beszéd című műsorban szóváltásba keveredett Rónai Egon műsorvezetővel. A vita után kiviharzott a stúdióból, később pedig amiatt bírálta a csatornát, hogy meghívták egy korábbi háttéremberét.

Gulyás Gergely: A magyar választás tétje Brüsszelből nézve óriási

 

A Partizán-interjú is emlékezetes maradt: 

a Partizán műsorában, Gulyás Márton kérdéseire reagálva feszült hangulatú beszélgetés zajlott.

Egy korábban nyilvánosságra került hangfelvételen Magyar Péter élesen fogalmazott több szerkesztőséggel kapcsolatban. A felvétel után a Hír TV stábja kérdezte a politikust, a helyszínen azonban vita alakult ki.

A teljes cikket ide kattintva érhetik el.

