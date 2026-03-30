Új tanácsadó a Tiszánál? A régi szocialista elitből igazolhatott Magyar Péter

A Tisza Párt egyik korábbi prominens alakja, Csercsa Balázs a napokban nyilvánosságra hozta a Tisza Párt megszorítócsomagját az energetika területén. A terv lényeges pontjai, hogy Magyarország leváljon az orosz energiahordozókról, és drága, nyugati importtal fedezzék az ország szükségleteit. Privatizálnák az MVM-et és a MOL-t, valamint energetikai fejlesztések finanszírozásához megadóztatnák a magyar emberek megtakarításait. Kapitány István, a párt energetikai szakértője is hasonló terveket ismertetett egy közelmúltbeli felszólalásában. Most pedig még egy oldalról megerősítették az elhangzottakat: a korábbi SZDSZ-alapító, Szent-Iványi István is hasonló fejleményekről számolt be. Ráadásul az Ellenpont.hu szerint a veterán balliberális politikus most Magyar Péter tanácsadójaként szólalt meg.

Magyar Péter tanácsadója leválna az orosz olajról

A Tisza taktikus ebben az értelemben. Orbán meg tudta győzni az embereket arról, hogy függünk az olcsó orosz energiától. Ami egy nagy hazugság volt. Az orosz energia egyáltalán nem olcsó. Egyáltalán nem olcsó az árát tekintve, és egyáltalán nem olcsó a függőség szempontjából. Mert Magyarország nagyon is függ az orosz energiaforrásoktól 80-90%-ban. Ezért azt hiszem, hogy még korábban is leválhatunk

– mondta Szent-Iványi a TVP World lengyel balliberális hírtelevíziónak, amely főként a Közép-Kelet-Európa régióra fókuszál.

Ugyanebben az interjúban a politikus azt is elmondta: Magyar Péter keresni fogja az együttműködés lehetőségét azokban a témákban, amelyekben Orbán Viktor tengelyt akaszt az EU-val. Ezek közé sorolta a bevándorlás és Ukrajna támogatásának kérdését.

Magyar úrnak nagyon sok tekintetben egészen más a víziója, például ami Európát illeti. Ahogy ön is tudja, Orbán nagyon ellenséges és nagyon szkeptikus az Európai Unióval szemben. Arról beszél, hogy az Európai Unió nagyon hamar összeomlik, és az Európai Unió napjai meg vannak számlálva, és így tovább. Magyar úr azt mondja, hogy mi az európai ország vagyunk, együtt kell működnünk Európával, helyre kellene állítani a konstruktív kapcsolatot Európával, szóval, ebben a kérdésben teljesen más a véleményük (Orbánnal)

– fejtegette Szent-Iványi.