Szétesőben a Tisza: a jelöltjeik zöldségeket beszélnek, Magyar Péter az összeomlás szélén

Ahogy közeledik az április 12-i választások napja, Magyar Péter úgy hozza magát egyre többször kínos helyzetbe a Tisza Párt jelöltjeivel együtt. A pártelnök idegei észrevehetően a Békemenet után kezdték látványosan felmondani a szolgálatot, miután világossá vált számára: akkora tömeg vett részt a központi nemzeti ünnepségen a budapesti Kossuth Lajos téren, hogy Orbán Viktor hallgatósága nem fért el a helyszínen.

A tiszás jelöltek zöldségeket beszélnek, Magyar Péter az összeomlás szélén (Kép forrása: Ripost)

Miután pedig a miniszterelnök újabb országjárást hirdetett, Magyar Péter hamar tűzoltásba kezdett szavazótábora előtt és egy videójában azt kezdte el ecsetelni, hogy a kormányfő országjárásának egri állomásán például a színpad a tér felét elfoglalta – emiatt szerinte az a kevés ember is soknak tűnt. Ezután a jobboldali embereket kezdte el sértegetni, azt állította:

a Fidesz hagymával, krumplival vesztegeti meg a szavazókat, Orbán Viktorra pedig csak a bértapsolók és az ázsiai statiszták kíváncsiak.

A Tisza vezérének zavarodottságát a baloldali Telex sem úszta meg. Magyar Péter a baloldali portál vendégeként látványosan elveszítette fejét, amikor az emlékezetes drogos partiról és korábbi kijelentéseiről kérdezték. Magyar Péter ingerülten reagált, összeesküvést sejtetett, majd megpróbált kibújni a kellemetlen kérdések alól.

Bakiparádéba illő a tiszás képviselőjelöltek szereplése

Amennyiben valamilyen csoda folytán a Tisza képviselőjelöltjeit feloldotta a szájzár alól és a nyilvánosság elé léphettek, abban sem volt köszönet. Dömötör Csaba, a Fidesz EP-képviselője videót osztott meg a közösségi oldalán, amelyen a Tisza képviselőjelöltjei láthatóak.

Az összeállítást látva azt gondolhatnák, hogy egy szilveszteri bakiparádét nézünk, de a valóság ennél sokkal vállalhatatlanabb.

A Tisza orosházi jelöltjének, Gurzó Máriának például csak harmadikra sikerült eltalálnia a saját városa, Orosháza nevét. Valamiért folyamatosan Oroszországnak akart jó estét kívánni. Dr. Nagy Márta a interjút, ahol a baloldali influenszer arra volt kíváncsi, hogy a tiszás jelölt, aki neves gyógyszerész, milyen törvényjavaslatokat terjesztene be, illetve mivel segítené adott esetben a törvényalkotásnak a munkáját.