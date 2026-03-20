Szétesőben a Tisza: a jelöltjeik zöldségeket beszélnek, Magyar Péter az összeomlás szélén

Ahogy közeledik az április 12-i választások napja, Magyar Péter úgy hozza magát egyre többször kínos helyzetbe a Tisza Párt jelöltjeivel együtt. A pártelnök idegei észrevehetően a Békemenet után kezdték látványosan felmondani a szolgálatot, miután világossá vált számára: akkora tömeg vett részt a központi nemzeti ünnepségen a budapesti Kossuth Lajos téren, hogy Orbán Viktor hallgatósága nem fért el a helyszínen.
Miután pedig a miniszterelnök újabb országjárást hirdetett, Magyar Péter hamar tűzoltásba kezdett szavazótábora előtt és egy videójában azt kezdte el ecsetelni, hogy a kormányfő országjárásának egri állomásán például a színpad a tér felét elfoglalta – emiatt szerinte az a kevés ember is soknak tűnt. Ezután a jobboldali embereket kezdte el sértegetni, azt állította:
a Fidesz hagymával, krumplival vesztegeti meg a szavazókat, Orbán Viktorra pedig csak a bértapsolók és az ázsiai statiszták kíváncsiak.
A Tisza vezérének zavarodottságát a baloldali Telex sem úszta meg. Magyar Péter a baloldali portál vendégeként látványosan elveszítette fejét, amikor az emlékezetes drogos partiról és korábbi kijelentéseiről kérdezték. Magyar Péter ingerülten reagált, összeesküvést sejtetett, majd megpróbált kibújni a kellemetlen kérdések alól.
Bakiparádéba illő a tiszás képviselőjelöltek szereplése
Amennyiben valamilyen csoda folytán a Tisza képviselőjelöltjeit feloldotta a szájzár alól és a nyilvánosság elé léphettek, abban sem volt köszönet. Dömötör Csaba, a Fidesz EP-képviselője videót osztott meg a közösségi oldalán, amelyen a Tisza képviselőjelöltjei láthatóak.
Az összeállítást látva azt gondolhatnák, hogy egy szilveszteri bakiparádét nézünk, de a valóság ennél sokkal vállalhatatlanabb.
A Tisza orosházi jelöltjének, Gurzó Máriának például csak harmadikra sikerült eltalálnia a saját városa, Orosháza nevét. Valamiért folyamatosan Oroszországnak akart jó estét kívánni. Dr. Nagy Márta a interjút, ahol a baloldali influenszer arra volt kíváncsi, hogy a tiszás jelölt, aki neves gyógyszerész, milyen törvényjavaslatokat terjesztene be, illetve mivel segítené adott esetben a törvényalkotásnak a munkáját.
Nagy Márta mosolyogva ennyit válaszolt:
Ez jó kérdés.”
A nyírbátori jelölt pedig elmondása szerint semmin nem változtatna, kérdés akkor miért vállalta el, hogy a Tisza képviselőjelöltjeként kezd politikai pályát. Érdekes volt az is, hogy Rost Andrea, a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei jelölt, operaénekes lévén nem tudja, hogy kezdődik a Szózat. Az egyik legpikánsabb esetet pedig Judák Zsolt adta, a Tisza egyik Bács-Kiskun megyei jelöltje. Rövid bemutatkozását még Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója is megosztotta közösségi oldalán.
A Péter már említette, hogy tévépaprikát termesztek, csak zárójelben, mert úgy tudom, hogy nincs itt a propaganda, a sorok végén van egy kis vadkender is, mivel valamiből meg kell élnem”
– próbált poénkodni Juzsák Zsolt.
Ugyanakkor megjegyzendő az is, hogy a kannabiszt, amire viccesen utalt a képviselő, nem a vadkenderből kell kinyerni. Majd később dalra is fakad, és elénekli az
Addig leszek én a NER-esekkel haragba', míg a Tisza be nem jut a nagy házba.”
kezdetű dalocskát, majd egy saját maga által kreált dakota mondással búcsúzik, amit „eredeti nyelven” olvas fel. Orbán Balázs kérdésével rámutatott: „rájuk bíznád Magyarország jövőjét ilyen veszélyes időben?”