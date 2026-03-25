Ördögi kör a Tiszánál: mindenki lehallgatott mindenkit!

Kocsis Máté a közösségi oldalán igyekszik kibogozni a Tisza Párt tagjai részvételével lezajló drogos bulik kapcsán kialakult botrány szálait.

Magyar Péter azt szeretné, hogy ne a tiszás drogbulikról legyen szó, hanem arról, hogyan készültek ezekről a felvételek Forrás: Facebook/Magyar Péter

A frakcióvezető szerint a kiindulási pont Magyar Péter beismerése, mely szerint ők hallhatók a felvételeken. Bár ezt korábban tagadták, és azt állították, hogy a felvételek mesterséges intelligenciával (AI) készültek, amikor már védhetetlenné vált az ügy, akkor a Tisza Párt elnöke egyszerűen előre menekült, és február 12-én megjelentette a beismeréssel felérő videós vallomását a közösségi oldalain.

Kocsis Máté az így kialakult helyzetben azt foglalta össze, hogy voltaképpen mi is hallható a Vissza a mederbe Facebook-oldalán eddig közzétett felvételeken.