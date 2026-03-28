Csak erős idegzetűeknek: drámai felvételeken látható a rengeteg gyűlölet és gyilkos indulat, amelyet Magyar Péter zúdított az országra

A drámai felvételeken látható, mennyi gyűlöletet, gyilkos indulatot zúdított az országra Magyar Péter és Tisza az elmúlt időszakban. Rendszerszintűvé tették a provokációkat, és valóban polgárháborús állapotokat akarnak az országban. Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője tett közzé egy videós összeállítást, amelyben az elmúlt napok atrocitásait mutatja be, amelyek Magyar Péter gyűlöletre uszításának az eredményét tükrözik.

A képen Magyar Péter jelöltje látható, amikor megtámadták a Megafon munkatársát (forrás: Facebook/Bohár Dániel)

Ez Magyar Péter valódi énje, ez az, amit képvisel, ez az agresszió, amit a családja és a környezete is elszenvedett."

– hívja fel a figyelmet a Tisza-vezér valódi szándékaira Kocsis Máté.

Mindeközben a kétszínű Magyar Péter arról beszél, legyen mindenki derűs

Megint mást mond, mint amit tesz: a vereségtől és a bosszúvágytól remegve elszabadítja az ördögi indulatokat, majd másokat vádol vele.

Április 12-én üzenjük meg nekik: nem kérünk a gyilkos indulatokból, a tiszás gyűlöletkeltésből! Ezekkel a szavakkal buzdítja szavazásra a békepárti erőket a frakcióvezető.