Csak erős idegzetűeknek: drámai felvételeken látható a rengeteg gyűlölet és gyilkos indulat, amelyet Magyar Péter zúdított az országra

A drámai felvételeken látható, mennyi gyűlöletet, gyilkos indulatot zúdított az országra Magyar Péter és Tisza az elmúlt időszakban. Rendszerszintűvé tették a provokációkat, és valóban polgárháborús állapotokat akarnak az országban. Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője tett közzé egy videós összeállítást, amelyben az elmúlt napok atrocitásait mutatja be, amelyek Magyar Péter gyűlöletre uszításának az eredményét tükrözik.
Ez Magyar Péter valódi énje, ez az, amit képvisel, ez az agresszió, amit a családja és a környezete is elszenvedett."
– hívja fel a figyelmet a Tisza-vezér valódi szándékaira Kocsis Máté.
Mindeközben a kétszínű Magyar Péter arról beszél, legyen mindenki derűs
Megint mást mond, mint amit tesz: a vereségtől és a bosszúvágytól remegve elszabadítja az ördögi indulatokat, majd másokat vádol vele.
Április 12-én üzenjük meg nekik: nem kérünk a gyilkos indulatokból, a tiszás gyűlöletkeltésből! Ezekkel a szavakkal buzdítja szavazásra a békepárti erőket a frakcióvezető.