Magyar Péter tombolni fog: itt a válasz az ukrán zsarolásra

Nekünk ez a fontos, a Tiszának meg Zelenszkij és az ukránok – jelentette ki Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója.
Orbán Balázs közösségi oldalán idézte fel Orbán Viktor miniszterelnök bejelentését, amit már jó ideje kilátásba helyezett.
A politikai igazgató rámutatott, hogy Magyar Péternek nem fog tetszeni, amit most a magyar kormány végrehajt, miszerint a pénzügyi blokkolás után a gáz továbbítását is megtagadja Ukrajnától.
Volodimir Zeleszkij a Tisza Párt elnökének tudtával zárta el a Barátság kőolajvezetéket, ezzel nehéz helyzetbe hozva Magyarországot, ami Magyar Péter hatalomra kerülésének egyik kulcskérdése.
A kormány azonban fenn kívánja tartani
Magyarország energiabiztonságát és a védett árakat”
– tájékoztatott Orbán Balázs. Ennek megfelelően
nem küldünk gázt sem Ukrajnának, amíg nem kapjuk meg az olajunkat.”
