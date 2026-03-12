Itt a nagy beismerés: ha Magyar Péter nyeri a választást, Ukrajna még aznap újraindítja a Barátság vezetéket 

„Pontosan ezt nevezik külső beavatkozásnak és politikai zsarolásnak” –fűzte hozzá közösségi oldalára feltöltött videójához Orbán Balázs. A miniszterelnök politikai igazgatója egy felvételt osztott meg, amelyben Ivan Stupak, ukrán katonai elemző a magyar országgyűlési választásokról osztotta meg gondolatait.

Ha Magyar Péter nyeri a választást, Ukrajna még aznap újraindítja a Barátság-kőolajvezetéket (Forrás: Facebook

– Amikor azonban eljön az április 13, a választások utáni nap, két forgatókönyv lehetséges: az első, hogy Magyar Péter pártja győz – kezdte fejtegetni, majd úgy folytatta: ebben az esetben Ukrajna még aznap helyreállítja velük a kapcsolatokat. Ezután feltételezhetőn április 14-én valamilyen csoda folytán újra megjavítják a kőolajvezetéket, és az olaj ismét Magyarországra áramlik, az ukránok pedig a hét végéig visszafogják kapni a lefoglalt aranyat.

Az elemző második lehetőségnek Orbán Viktor győzelmét nevezte meg. – Ebben az esetben nem marad más választásunk, kénytelenek leszünk újra beengedni az orosz olajat Magyarországra abban a reményben, hogy visszaadják a pénzünket és az aranyunkat – fogalmazott.

Politikai okokból zárták el a Barátság kőolajvezetéket

Ismeretes, az Ukrajnán áthaladó Barátság vezetéken keresztül január vége óta nem érkezik kőolaj sem Magyarországra, sem Szlovákiába. A rendelkezésre álló információk alapján semmi nem indokolja, hogy ne indítsák újra a szállítást, Ukrajna mégsem teszi meg. A magyar kormány ellenlépésként

leállította a dízelolaj szállítását Ukrajna számára, amíg nem indítja újra a kőolaj szállítását országunk irányába, és Szlovákia is hasonlóképpen tesz. Amíg pedig Zelenszkij nem teljesíti kötelezettségét, Magyarország a 90 milliárd eurós hadikölcsönt is blokkolni fogja az unióban.

A magyar kormány már egy tényfeltáró delegációt is indított a kőolajvezetékhez, hogy kiderítse, valóban vannak-e technikai okai a leállásnak.

Magyar Péter hatalomra segítése lehet a cél

Horváth József a Magyar Nemzetnek adott interjújában felhívta a figyelmet arra, hogy a jelenlegi, Magyarországot érintő ukrán lépés – a vezeték elzárása – esetében különösen fontos az időzítés. Szerinte minden jel arra mutat, hogy

néhány héttel a választások előtt egyfajta pánikhangulat kialakítása lehet a cél, elszabaduló árakkal vagy az ellátási bizonytalanság elérésével.

A Szuverenitásvédelmi Kutatóintézet igazgatója úgy véli, ez olyan társadalmi reakciókat válthat ki, amelyek azt sugallják: valakinek rendet kell tennie és meg kell mentenie az országot. Szerinte ezzel egy ukránbarát kormány, vagyis a Tisza Párt hatalomra segítése lehet a cél, amire Brüsszelből és Kijevből is érkezhet elvárás.