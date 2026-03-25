Tiszás drogbotrány: Magyar Péter elismerte, ott volt a rejtélyes hálószobában, hamarosan az is kiderül, drogozott-e

Úgy tűnik, nem múlhat el egyetlen nap sem anélkül, hogy a kiábrándult ex-tiszás által indított Facebook-oldal, a Vissza a mederbe ne jelentetne meg újabb hangfelvételt, amelyen a Tisza Párt vezető emberei drogról beszélgetnek. A drogbotrány újabb epizódjában Radnai Márk, a Tisza alelnöke faggatja Vogel Evelint arról a bizonyos éjszakáról, amelyről Magyar Péter már elismerte, hogy ott volt szexelt a volt élettársával, azt azonban tagadta, hogy a radnaimark.hu-n megjelent képen látható „kábítószer kinézetű” porhoz hozzányúlt volna.

A tiszás drogbotrány kirobbanásában kulcsszerepe van Vogel Evelinnek (j), Magyar Péter volt élettársának (Forrás: Facebook)

A csalódott tiszás a közzétett hangfevételt úgy kommentálta, hogy amikor megjelent a fotó az interneten a hálószobáról, akkor Magyar Péter azon sápítozott, hogy őt putyini orosz titkosszolgálati módszerekkel figyelteti meg a hatalom, miközben a hangfelvétel azt bizonyítja, hogy ekkor már rég tudtak arról, hogy Vogel Evelin felvételt készített azon az éjszakán.

Márk és Péter már 2024-ben tudtak arról, hogy Evelin felvette a hangot, és valószínűleg a Tiszán belülről valaki más a képet is.”

– írja.

A felvételen Radnai Márk kijelenti Vogelnek: „nagyon rossz”, ha arról a bizonyos estéről készültek felvételek, mert „akkor biztos, hogy ki fog jönni előre valamivel”. Ez azóta meg is történt, Magyar Péter idén február 12-én beismeréssel felérő vallomást tett közzé a közösségi oldalain.

De miért is? Hiszen Péter azt mondta, a tálcán lévő fehér porhoz nem nyúlt, sőt még egy osztrák drogtesztet is hegesztett mellé vasárnap, friss hajvágás után. Akkor mégis mitől fél Márk és Péter?

– teszi fel a kérdést a szerző.

Magyarázat a kamu osztrák drogtesztre a tiszás drogbotrányban

Kocsis Máté szintén szerdán tett közzé egy videót, amelyben elmondja, hogy lebuktatták Magyar Pétert, ugyanis kiderítették, hogy az az állítólagos drogteszt, amelyet Magyar Péter nemrég Bécsben végeztetett el, egyáltalán nem alkalmas arra, hogy kiderüljön, az ominózus éjszakán fogyasztott-e kábítószert a Tisza vezére vagy sem. Viszont a Vissza a mederbe oldalon közölt hangfelvétel alátámasztja, hogy Magyar és Radnai már régóta készülnek arra, hogy napvilágra kerül a komprommitáló felvétel, valószínűleg ezért játszották el a kamu osztrák drogtesztet is.