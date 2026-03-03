Zelenszkij-csicskának nevezte Magyar Pétert, kidobták a Tisza rendezvényéről

Magyar Pétert a lakossági fórumán az egyik résztvevő a bennfentes kereskedelmi ügyéről kérdezte, mire a Tisza Párt vezére rendkívül képmutató módon úgy csinált, mintha nem is értené a kérdést.

Magyar Péter, a Tisza Párt vezére

Fotó: YouTube

Ezután egy úr Zelenszkij-csicskának nevezte Magyar Pétert, őt emiatt válaszul kidobták a Tisza Párt nyilvános rendezvényéről. Íme a videó: