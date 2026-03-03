Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Trump bejelentette azt, amitől az egész világ rettegett

Fontos

Megszólalt Irán, de erre a bejelentésre senki sem számított

Magyar Péter

Zelenszkij-csicskának nevezte Magyar Pétert, kidobták a Tisza rendezvényéről

1 órája
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A Tisza Párt vezérét a lakossági fórumán a bennfentes kereskedelmi ügyéről is kérdezték. Mutatjuk a videót!
Link másolása
Vágólapra másolva!
Magyar PéterMagyar Péter politikájaTisza PártMagyar Péter hazugságaiVálasztás 2026

Magyar Pétert a lakossági fórumán az egyik résztvevő a bennfentes kereskedelmi ügyéről kérdezte, mire a Tisza Párt vezére rendkívül képmutató módon úgy csinált, mintha nem is értené a kérdést.

MAGYAR PÉTER
Magyar Péter, a Tisza Párt vezére
Fotó: YouTube

Ezután egy úr Zelenszkij-csicskának nevezte Magyar Pétert, őt emiatt válaszul kidobták a Tisza Párt nyilvános rendezvényéről. Íme a videó:

Íme a legfrissebb adatok: ebben a három körzetben is nagyon vezetnek a kormánypártok

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!