Takács Péter: A tiszások ukrán pólóban tapsikolnak az Európai Parlamentben

Takács Péter egészségügyi államtitkár szerint Magyar Péter hiába próbál elhatárolódni Volodimir Zelenszkijtől, ez csak politikai kommunikáció. A politikus úgy fogalmazott: a Tisza Párt tettei szerinte mást mutatnak, mint a nyilvános kijelentések.
– Mit szólsz ahhoz, hogy Magyar Péter elhatárolódott Zelenszkijtől – kérdezték legújabb videójában Takács Péter egészségügyi államtitkárt.
Hát mit szólnék az, hogy ez is egy kamu, egy ordas nagy kamu. Magyar Péter egy megrögzött hazudozó, egy kétszínű alak, mást mutatnak a szavai és mást a tettei.
– szögezte le az államtitkár, majd hozzá tette „a tiszások ukrán pólóban tapsikolnak az Európa Parlamentben.”
– Magyar Péter megígérte Zelenszkijnek, hogy segít neki leválasztani hazánkat az olcsó és biztonságos orosz olajról, és mind a hat néppárti kezdeményezést megszavazták a Tiszások az Európa Parlamentben – emlékeztetett.
