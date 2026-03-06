Hírlevél
európa parlament

Takács Péter: A tiszások ukrán pólóban tapsikolnak az Európai Parlamentben

Tegnap, 11:44
Olvasási idő: 2 perc
Takács Péter egészségügyi államtitkár szerint Magyar Péter hiába próbál elhatárolódni Volodimir Zelenszkijtől, ez csak politikai kommunikáció. A politikus úgy fogalmazott: a Tisza Párt tettei szerinte mást mutatnak, mint a nyilvános kijelentések.
európa parlamentTakács PéterMagyar Péter

– Mit szólsz ahhoz, hogy Magyar Péter elhatárolódott Zelenszkijtől – kérdezték legújabb videójában Takács Péter egészségügyi államtitkárt. 

Takács Péter: Magyar Péter elhatárolódása Zelenszkijtől „ordas nagy kamu”
Takács Péter: Magyar Péter elhatárolódása Zelenszkijtől „ordas nagy kamu”
Fotó: Képernyőfotó

Hát mit szólnék az, hogy ez is egy kamu, egy ordas nagy kamu. Magyar Péter egy megrögzött hazudozó, egy kétszínű alak, mást mutatnak a szavai és mást a tettei. 

– szögezte le az államtitkár, majd hozzá tette „a tiszások ukrán pólóban tapsikolnak az Európa Parlamentben.”

Orbán Viktor: Olcsó orosz gáz nélkül egyhavi fizetést veszítenének a magyarok

 

– Magyar Péter megígérte Zelenszkijnek, hogy segít neki leválasztani hazánkat az olcsó és biztonságos orosz olajról, és mind a hat néppárti kezdeményezést megszavazták a Tiszások az Európa Parlamentben – emlékeztetett.

