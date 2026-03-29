Gyomorforgató! Orbán Viktor megveréséről ábrándoznak és Magyar Péternek drukkolnak Zelenszkij kedvencei – videó

A szöveg szerint Ukrajna egyre nyíltabban próbál befolyást gyakorolni a magyar választásokra, amit azzal indokol, hogy az ország nehéz gazdasági helyzetben van, és jelentős anyagi forrásokra van szüksége. Az állítások alapján Zelenszkij és köre úgy véli, hogy Magyar Péter győzelme esetén Magyarország támogatást nyújtana Ukrajnának. Ezt a narratívát erősíti Kapitány István nyilatkozata is, amely szerint a Tisza Párt megszüntetne bizonyos gazdasági intézkedéseket, és az így felszabaduló forrásokat más célokra fordítanák - írja az Ellenpont.

Az Ellenpont egy újabb videórészletre bukkant, amelyben nyíltan Magyar Péter győzelmének drukkolnak. A megszólalók ráadásul meglehetősen erőteljes, képszerű megfogalmazásokat használnak. A felvételen két ismert ukrán elemző, Jurij Pancsenkó és Szerhij Szidorenkó beszél arról, hogy szerintük „népi pofon” várna Orbán Viktorra, és abban bíznak, hogy április 13-án új vezetés kerül hatalomra Magyarországon.

Erőteljes hangvétel és konfrontatív megfogalmazások

A beszélgetés az EuroPravda (Európai Igazság) nevű YouTube-csatornán jelent meg. A platform kapcsán gyakran említik, hogy partnerei között szerepel a Soros György által alapított Nemzetközi Reneszánsz Alapítvány, valamint a National Endowment for Democracy (NED) is. Az EuroPravda két alapító újságírója egy kifejezetten provokatív címmel közzétett műsorban jelentkezett: „Putyin megmenti Orbánt? Lesz forradalom Magyarországon? – Minden a kémbotrányról.”

A beszélgetés hangvétele sem visszafogottabb; az alábbiakban szó szerint idézzük Jurij Pancsenkó szavait:

...egy másik politikai kultúrából érkező emberként, az ukránból, azt mondtam, hogy az én meglátásom szerint, ha a társadalomban meglesz az a határozott meggyőződés, hogy átverték őket, akkor Orbánnak semmi sem fog segíteni, mert ahogy a mondás tartja: nem az útlevél alapján fognak ütni, hanem a pofa alapján.

A szöveg szerint mindez a négy éve tartó orosz–ukrán háború és a folyamatos fenyegetettség kontextusában különösen erős felhangokat kap, különösen annak fényében, hogy Pancsenkó maga is az ukrán politikai kultúrára hivatkozik.