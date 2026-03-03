Összefogott a Tisza Párt és az ukrán vezérkar

Orbán Viktor miniszterelnök közösségi oldalán hétfőn délelőtt nyilvánosságra hozta azokat a műholdfelvételeket, amelyek bizonyítják, hogy a Barátság kőolajvezeték újraindításának nincs technikai akadálya.

Orbán Viktor nemzetbiztonsági egyeztetésen (Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)

A kormányfő hétfőn reggel nemzetbiztonsági egyeztetésen vett részt, amelyen részletes jelentést kapott a Barátság kőolajvezetéket ért támadásról és a vezeték állapotáról. Orbán Viktor rámutatott:

a támadás közvetlenül nem érintette a vezetéket, ezért a vezeték újraindításának nincs technikai akadálya.

A miniszterelnök új bejegyzésében ismét felszólította Volodmir Zelenszkij ukrán elnököt, hogy

zsarolás helyett azonnal lépjen, és indítsa újra az olajszállítást Magyarországra.

Magyar Péter egyszer sem ítélte el az ukrán olajblokádot, egyértelmű az összejátszás Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és a Tisza Párt vezetője között.

Szintén a tegnapi napon, Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a közösségi oldalán számolt be arról, hogy nemzetbiztonsági egyeztetéssel indult a nap, amelyen részletes jelentést kapott a Barátság kőolajvezetéket ért támadásról és annak jelenlegi állapotáról.

A nemzetbiztonsági tanácsüléssel kezdtük a mai napot, amikor is áttekintettük Magyarország energiaellátásával kapcsolatos helyzetet a mostani kifejezetten válságos nemzetközi időszakban. A tanácsülésen megtekintettük azokat a műholdképeket, amelyek a Barátság kőolajvezeték Magyarország szempontjából fontos részét mutatják be. A műholdfelvételekből egyértelműen látszik, hogy Zelenszkij elnök hazudik, a műholdfelvételek egyértelműen mutatják, hogy a Barátság kőolajvezeték blokkolásának semmifajta technikai vagy műszaki oka nincsen.

– közölte a külügyminiszter.

A miniszterelnök politikai igazgatója, Orbán Balázs pedig a Facebookon közzétett bejegyzésében élesen bírálta Magyar Péter álláspontját. A poszt központi állítása szerint „1000 forintos benzin” várna a magyarokra, ha az ukrán vezetés és Magyar Péter elképzelései érvényesülnének.

Orbán Balázs az európai benzinárak emelkedését a háborúval és az energiaszankciókkal hozta összefüggésbe. Úgy fogalmazott:

Aki a háborút támogatja, az az energiaárak emelésére is igent mond.”

A politikus szerint az energiaárak növekedésén keresztül fizetik meg az emberek a konfliktus árát. A bejegyzés második eleme az olcsó orosz olaj esetleges kivezetésének következményeire utalt. Orbán Balázs szerint ez hiányt és további drágulást okozna a térségben. A posztban nyugati energiacégeket is említett, amelyek megfogalmazása szerint profitálnának az áremelkedésből.