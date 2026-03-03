Orbán Viktor miniszterelnök közösségi oldalán hétfőn délelőtt nyilvánosságra hozta azokat a műholdfelvételeket, amelyek bizonyítják, hogy a Barátság kőolajvezeték újraindításának nincs technikai akadálya.
A kormányfő hétfőn reggel nemzetbiztonsági egyeztetésen vett részt, amelyen részletes jelentést kapott a Barátság kőolajvezetéket ért támadásról és a vezeték állapotáról. Orbán Viktor rámutatott:
a támadás közvetlenül nem érintette a vezetéket, ezért a vezeték újraindításának nincs technikai akadálya.
A miniszterelnök új bejegyzésében ismét felszólította Volodmir Zelenszkij ukrán elnököt, hogy
zsarolás helyett azonnal lépjen, és indítsa újra az olajszállítást Magyarországra.
Magyar Péter egyszer sem ítélte el az ukrán olajblokádot, egyértelmű az összejátszás Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és a Tisza Párt vezetője között.
Szintén a tegnapi napon, Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a közösségi oldalán számolt be arról, hogy nemzetbiztonsági egyeztetéssel indult a nap, amelyen részletes jelentést kapott a Barátság kőolajvezetéket ért támadásról és annak jelenlegi állapotáról.
A nemzetbiztonsági tanácsüléssel kezdtük a mai napot, amikor is áttekintettük Magyarország energiaellátásával kapcsolatos helyzetet a mostani kifejezetten válságos nemzetközi időszakban. A tanácsülésen megtekintettük azokat a műholdképeket, amelyek a Barátság kőolajvezeték Magyarország szempontjából fontos részét mutatják be. A műholdfelvételekből egyértelműen látszik, hogy Zelenszkij elnök hazudik, a műholdfelvételek egyértelműen mutatják, hogy a Barátság kőolajvezeték blokkolásának semmifajta technikai vagy műszaki oka nincsen.
– közölte a külügyminiszter.
A miniszterelnök politikai igazgatója, Orbán Balázs pedig a Facebookon közzétett bejegyzésében élesen bírálta Magyar Péter álláspontját. A poszt központi állítása szerint „1000 forintos benzin” várna a magyarokra, ha az ukrán vezetés és Magyar Péter elképzelései érvényesülnének.
Orbán Balázs az európai benzinárak emelkedését a háborúval és az energiaszankciókkal hozta összefüggésbe. Úgy fogalmazott:
Aki a háborút támogatja, az az energiaárak emelésére is igent mond.”
A politikus szerint az energiaárak növekedésén keresztül fizetik meg az emberek a konfliktus árát. A bejegyzés második eleme az olcsó orosz olaj esetleges kivezetésének következményeire utalt. Orbán Balázs szerint ez hiányt és további drágulást okozna a térségben. A posztban nyugati energiacégeket is említett, amelyek megfogalmazása szerint profitálnának az áremelkedésből.
Orbán Balázs kitért a magyar rezsitámogatási rendszerre is. A modell az energiacégek extraprofitjára épül, és olcsó energiaforrások nélkül a támogatás fenntarthatósága is kérdésessé válna.
A Fidesz állítása szerint a Tisza Párt elnöke Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel működik együtt egy olyan időszakban, amikor Magyarország energiaellátása kiemelt kérdés. A nagyobbik kormánypárt szerint a találkozón szóba került a hazánkat ellátó olajvezeték ügye is.
A bejegyzés szerint Magyar Pétert „véletlenül hívták Münchenbe”, ahol – a Fidesz értelmezése szerint – német közvetítéssel tájékoztatták arról, hogy leállítják a Magyarországot ellátó olajvezetéket.
Magyar Péterék még a helyszínen visszajeleztek Brüsszelnek és Kijevnek, készen állnak arra, hogy Magyarországról kitiltsák az olcsó orosz energiát”
– állítja a Fidesz, hozzátéve, hogy a Tisza Párt elnöke korábban azt nyilatkozta, hogy „a rezsicsökkentés is egy humbug”, és célként jelölte meg az orosz energiafüggőség megszüntetését. A bejegyzés végén a Fidesz úgy fogalmaz:
Aki ilyet művel, az a magyarok biztonságát és megélhetését veszélyezteti. Ez elfogadhatatlan.”
Ezért a nagyobbik kormánypárt továbbra is nemet mond a háborúra és az energiaellátást érintő külső nyomásgyakorlásra.
Menczer Tamás pedig a tegnapi napon reagált Magyar Péter azon állítására, miszerint senki nem tudja, hogy pontosan mi a valóság a Barátság-kőolajvezetékkel. A kommunikációs igazgató már korábban is utalt rá, hogy Magyar Péternek pontosan tisztában kellett lennie, hogy mi történt a Barátság kőolajvezeték körül, hiszen legutóbb Münchenben tájékoztatták egymást Zelenszkij ukrán elnökkel.
Menczer Tamás arra is figyelmeztet,
Az iráni háború miatt a világ olajellátása egyre nehezebb és drágább. Ti meg ilyen kritikus helyzetben elzárjátok a Barátság-vezetéket.”
Melynek műholdfelvételekkel bizonyíthatóan nincs semmi baja.
Ezért egyértelmű, hogy Magyar Péter Magyarországgal szemben foglalt állást, mivel Kijev és Brüsszel is egy ukránbarát Tisza-kormányt akar az ország élén látni.
A kormány feladat ennek megfelelően az energiabiztonság, és a rezsicsökkentés védelme, valamint a szükséges ellenlépések megtétele.
Mint ismert, Január 27-e óta nem érkezik kőolaj a Magyarország és Szlovákia, illetve a régió ellátásában kulcsfontosságú útvonalon, a Barátság vezetéken. Bár korábban, néhány éve történt egy súlyos, az ellátásbiztonságra szintén alapvető hatást gyakorló incidens a vezetéken, a mostani, egy hónapja tartó időszak a leghosszabb egybefüggően, amikor nem áramlik nyersolaj a Barátság vezetéken. A korábbi incidens, bár egészen más természetű volt, milliárdos károkat okozott a régióban. A mostani leállás végszámláját még nem látjuk, de a helyzet komoly. Magyar Péter mindeddig egyszer sem ítélte el az ukrán olajblokádot, ezért egyértelmű, hogy Volodimir Zelenszkij és a Tisza Párt elnöke összejátszik.