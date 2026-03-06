Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Rálőttek a Fidesz aktivistájára – Orbán Viktor is megszólalt

Fontos

Ettől félt a világ: Putyin megtette, amitől mindenki tartott

Magyar Péter

Így támogatja Magyar Péter kampányát Zelenszkij!

Tegnap, 9:44
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az Ellenpont szerint több jel is arra utal, hogy ukrán szereplők aktívan megjelentek a magyar választási kampány környezetében. Azt állítja, hogy a Barátság kőolajvezeték leállítása és több politikai lépés is összefügg Magyar Péter kampányával.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Magyar PéterTisza PártVálasztás 2026Orbán ViktorZelenszkijkampány

Az Ellenpont cikke szerint az elmúlt hónapokban több olyan fejlemény is történt, amely a Tisza Párt és az ukrán politikai körök közötti kapcsolatok lehetőségére utal. Az sokat elárul, hogy Magyar Pétert Ukrajnában és a nemzetközi nyilvánosság egy részében „magyar Zelenszkijként” emlegetik, miközben a kampányidőszakban több olyan döntés és nyilatkozat is született, amely a magyar belpolitikai helyzetre is hatással lehet.

Magyar Péter
Magyar Péter és Tseber Roland, az ukrán kém szoros barátságot ápolnak (Forrás: Ellenpont)

Az „ukrán szál” és a müncheni találkozók

Dmitro Tuzsanszkij ukrán politológus már 2024-ben párhuzamot vont Volodimir Zelenszkij és Magyar Péter között. A szakértő akkor úgy fogalmazott: a Tisza Párt vezetője „fekete hattyú” jelenség lehet a magyar politikában, hasonlóan ahhoz, ahogyan Zelenszkij jelent meg az ukrán választások idején.Nem mellékes szál, hogy Magyar Péternek számos ukrán barátja van, például Tseber Roland Ivanovics, aki köztudottan egy ukrán kém.

A másik árulkodó jel, hogy Magyar Péter részt vett a müncheni biztonsági konferencián, ahol több nyugati vezetővel találkozott, és a beszámolók szerint ukrán politikusokkal is egyeztetett.

 Ez időben egybeesett azzal, hogy Ukrajna nem indította újra a Barátság vezetéket.  Ráadásul, az ukrán elnök korábban így nyilatkozott:

Hiszem, hogy Orbán vereséget szenved a választásokon.” 

– mindez tovább erősíti azt a narratívát, amely az ukrán és a magyar ellenzéki politikai folyamatok összefonódásáról szól.

Orbán Viktor brutális részleteket mondott az ukrán fenyegetésről

Halálos fenyegetés

Ezek a párhuzamok új megvilágításba kerültek a Barátság kőolajvezeték leállításának és a kampányidőszak fejleményeinek tükrében. 

A konfliktus eddigi tetőpontjaként értelmezhető az, hogy Zelenszkij csütörtökön lényegében halálosan megfenyegette Orbán Viktort. 

A történtek után Magyar Péter is megszólalt az ügyben, miután a közéletben erős reakciókat váltott ki az ukrán elnök kijelentése. Azonban Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője átlátszó színjátéknak titulálta a politikus kijelentését, és azt állította: 

Zelenszkij összes eddigi lépése Magyar Péter kampányát szolgálta. 

Minden jel arra mutat tehát, hogy a Tisza Párt politikailag közel áll a kijevi vezetéshez, és emiatt nem várható tőle erőteljes kiállás a magyar energiabiztonságot biztosító szállítási útvonalak újraindítása mellett. A Tisza Párt reakciója inkább kommunikációs lépés volt, semmint határozott fellépés az ügyben.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!