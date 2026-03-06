Így támogatja Magyar Péter kampányát Zelenszkij!

Az Ellenpont cikke szerint az elmúlt hónapokban több olyan fejlemény is történt, amely a Tisza Párt és az ukrán politikai körök közötti kapcsolatok lehetőségére utal. Az sokat elárul, hogy Magyar Pétert Ukrajnában és a nemzetközi nyilvánosság egy részében „magyar Zelenszkijként” emlegetik, miközben a kampányidőszakban több olyan döntés és nyilatkozat is született, amely a magyar belpolitikai helyzetre is hatással lehet.
Az „ukrán szál” és a müncheni találkozók
Dmitro Tuzsanszkij ukrán politológus már 2024-ben párhuzamot vont Volodimir Zelenszkij és Magyar Péter között. A szakértő akkor úgy fogalmazott: a Tisza Párt vezetője „fekete hattyú” jelenség lehet a magyar politikában, hasonlóan ahhoz, ahogyan Zelenszkij jelent meg az ukrán választások idején.Nem mellékes szál, hogy Magyar Péternek számos ukrán barátja van, például Tseber Roland Ivanovics, aki köztudottan egy ukrán kém.
A másik árulkodó jel, hogy Magyar Péter részt vett a müncheni biztonsági konferencián, ahol több nyugati vezetővel találkozott, és a beszámolók szerint ukrán politikusokkal is egyeztetett.
Ez időben egybeesett azzal, hogy Ukrajna nem indította újra a Barátság vezetéket. Ráadásul, az ukrán elnök korábban így nyilatkozott:
Hiszem, hogy Orbán vereséget szenved a választásokon.”
– mindez tovább erősíti azt a narratívát, amely az ukrán és a magyar ellenzéki politikai folyamatok összefonódásáról szól.
Halálos fenyegetés
Ezek a párhuzamok új megvilágításba kerültek a Barátság kőolajvezeték leállításának és a kampányidőszak fejleményeinek tükrében.
A konfliktus eddigi tetőpontjaként értelmezhető az, hogy Zelenszkij csütörtökön lényegében halálosan megfenyegette Orbán Viktort.
A történtek után Magyar Péter is megszólalt az ügyben, miután a közéletben erős reakciókat váltott ki az ukrán elnök kijelentése. Azonban Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője átlátszó színjátéknak titulálta a politikus kijelentését, és azt állította:
Zelenszkij összes eddigi lépése Magyar Péter kampányát szolgálta.
Minden jel arra mutat tehát, hogy a Tisza Párt politikailag közel áll a kijevi vezetéshez, és emiatt nem várható tőle erőteljes kiállás a magyar energiabiztonságot biztosító szállítási útvonalak újraindítása mellett. A Tisza Párt reakciója inkább kommunikációs lépés volt, semmint határozott fellépés az ügyben.