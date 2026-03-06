Az Ellenpont cikke szerint az elmúlt hónapokban több olyan fejlemény is történt, amely a Tisza Párt és az ukrán politikai körök közötti kapcsolatok lehetőségére utal. Az sokat elárul, hogy Magyar Pétert Ukrajnában és a nemzetközi nyilvánosság egy részében „magyar Zelenszkijként” emlegetik, miközben a kampányidőszakban több olyan döntés és nyilatkozat is született, amely a magyar belpolitikai helyzetre is hatással lehet.

Magyar Péter és Tseber Roland, az ukrán kém szoros barátságot ápolnak (Forrás: Ellenpont)

Az „ukrán szál” és a müncheni találkozók

Dmitro Tuzsanszkij ukrán politológus már 2024-ben párhuzamot vont Volodimir Zelenszkij és Magyar Péter között. A szakértő akkor úgy fogalmazott: a Tisza Párt vezetője „fekete hattyú” jelenség lehet a magyar politikában, hasonlóan ahhoz, ahogyan Zelenszkij jelent meg az ukrán választások idején.Nem mellékes szál, hogy Magyar Péternek számos ukrán barátja van, például Tseber Roland Ivanovics, aki köztudottan egy ukrán kém.

A másik árulkodó jel, hogy Magyar Péter részt vett a müncheni biztonsági konferencián, ahol több nyugati vezetővel találkozott, és a beszámolók szerint ukrán politikusokkal is egyeztetett.

Ez időben egybeesett azzal, hogy Ukrajna nem indította újra a Barátság vezetéket. Ráadásul, az ukrán elnök korábban így nyilatkozott:

Hiszem, hogy Orbán vereséget szenved a választásokon.”

– mindez tovább erősíti azt a narratívát, amely az ukrán és a magyar ellenzéki politikai folyamatok összefonódásáról szól.