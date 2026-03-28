Magyar Péterék agresszorokat küldtek Győrbe, teljesen elvadult a Tisza-gárda – videók

A választások közeledtével egyre feszültebbé válik a politikai légkör, amelyben a Tisza Párt és aktivistái is egyre agresszívabbá válnak. Mint ismert , Filep Dávid Orbán Viktor győri nagygyűlésén végezte volna a munkáját, amikor belefutott az ellentüntetőkbe. Egyikük, a riporternél jóval harsányabb férfi előbb elküldte melegebb éghajlatra, majd azt skandálta „hol van a pénz”.

Az eseményről Bohár Dániel riporte is egy videót tett közzé őt már meg is lökték a tiszás provokátorok.

Alig fél nappal korábban pedig tiszás verőlegények támadtak a Megafonnak drónfotókat készítő fiatalemberre. Később kiderült: Tóth Tamás, a Tisza országgyűlési képviselőjelöltje, a párt országos listájának 45. helyezettje is tagja volt annak a bandának, amely a támadást elkövette.